Jobsuche in Reichenbach: Willkommen im Dschungel der Möglichkeiten

Zum 21. Berufsorientierungsmarkt in Reichenbach kamen mehr als 100 Aussteller mit Angeboten für Ausbildung und Studium. Obwohl die Vielfalt der Möglichkeiten schier grenzenlos war, gab es auch Kritik.

Beim 21. Berufsorientierungsmarkt von SAQ und Stadt Reichenbach mangelte es nicht an Ausstellern und Besuchern - obwohl es ein paar Absagen gab. „Manche Firmen haben zu wenig Personal für einen Stand“, sagte Koordinatorin Ute Reißig. Trotz waren die Turnhalle und das Außengelände an der Cunsdorfer Straße gut besetzt. Firmen von Hoch und... Beim 21. Berufsorientierungsmarkt von SAQ und Stadt Reichenbach mangelte es nicht an Ausstellern und Besuchern - obwohl es ein paar Absagen gab. „Manche Firmen haben zu wenig Personal für einen Stand“, sagte Koordinatorin Ute Reißig. Trotz waren die Turnhalle und das Außengelände an der Cunsdorfer Straße gut besetzt. Firmen von Hoch und...