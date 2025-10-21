Junge Fotografen aus Reichenbach stellen ihren Familienkalender für 2026 vor

19 Mädchen und Jungen des Goethe-Gymnasiums haben ihren Blick für das Besondere geschärft. Falk Herrmann aus Jocketa leitet die AG seit 15 Jahren.

Ihren Familienkalender für 2026 haben die 19 Mädchen und Jungen der Foto-Arbeitsgemeinschaft des Reichenbacher Goethe-Gymnasiums vorgelegt. Jetzt sind sie in der Stadt unterwegs, um ihn zu verteilen. Als Partner standen ihnen wie schon im Vorjahr die Sparkasse Vogtland, das Mercedes-Autohaus Reißmann und die Creativ-Werbung Reichenbach zur...