Mitglieder der Foto-AG sind in der Stadt unterwegs und verteilen ihren Kalender für 2026.
Mitglieder der Foto-AG sind in der Stadt unterwegs und verteilen ihren Kalender für 2026.
Reichenbach
Junge Fotografen aus Reichenbach stellen ihren Familienkalender für 2026 vor
Redakteur
Von Gerd Betka
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

19 Mädchen und Jungen des Goethe-Gymnasiums haben ihren Blick für das Besondere geschärft. Falk Herrmann aus Jocketa leitet die AG seit 15 Jahren.

Ihren Familienkalender für 2026 haben die 19 Mädchen und Jungen der Foto-Arbeitsgemeinschaft des Reichenbacher Goethe-Gymnasiums vorgelegt. Jetzt sind sie in der Stadt unterwegs, um ihn zu verteilen. Als Partner standen ihnen wie schon im Vorjahr die Sparkasse Vogtland, das Mercedes-Autohaus Reißmann und die Creativ-Werbung Reichenbach zur...
