Kältezentrum Reichenbach – Der Spagat zwischen Altlastensicherung und Hochwasserschutz

Im August vergangenen Jahres war klar geworden, dass sich der Spatenstich für das Kältezentrum verschieben würde. Welche Herausforderung zeigt die Stellungnahme des Landratsamts Vogtlandkreis?

Dieser Punkt war für Reichenbachs Oberbürgermeister Henry Ruß (Die Linke) der „größte Brocken des Abends". In der Sitzung des Technischen Ausschusses ging es um die Vorberatungen zum Entwurf für den Bebauungsplan, der das geplante Kältezentrum auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs ermöglichen soll.