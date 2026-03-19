Kafka-Kammerspiel „Der Process“ zurück in Reichenbach und Zwickau

Das Neuberin-Ensemble zeigt Franz Kafkas „Der Process“ als intensives Kammerspiel. Die Inszenierung verspricht die Verbindung von Klassik und Moderne.

Das Neuberin-Ensemble bringt sein Kammerspiel nach Franz Kafkas Roman „Der Process“ zurück auf die Bühne. Die Inszenierung von Jakob Seidel ist am Samstag, 21. März, ab 19.30 Uhr im Neuberinhaus, Weinholdstraße 7 in Reichenbach und am 29. März, 17 Uhr im Mondstaubtheater, Horchstraße 2 in Zwickau zu sehen. Tickets sind online...