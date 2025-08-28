Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Das imposante ehemalige Kinderkaufhaus Reichenbach steht nach Lage der Dinge ab dem 1. September wieder leer. Die Stadt sucht neue Interessenten.
Das imposante ehemalige Kinderkaufhaus Reichenbach steht nach Lage der Dinge ab dem 1. September wieder leer. Die Stadt sucht neue Interessenten.
Reichenbach
Kinderkaufhaus Reichenbach: „Flotte Lotte“-Diner wirft das Handtuch
Von Gerd Betka, Gerd Möckel
Die Hoffnung auf eine gewerbliche Nachnutzung ist zerplatzt. Welche Gründe gibt es dafür? Die Stadt wollte das Haus selbst weder entwickeln noch kaufen. Jetzt werden neue Interessenten gesucht.

Über eine Absage hat jetzt die Stadtverwaltung Reichenbach informiert. Am 18. August sollen die Betreiber des Netzschkauer Imbisses „Flotte Lotte“ mitgeteilt haben, „dass das Vorhaben, ihr Unternehmen im ehemaligen Kinderkaufhaus zu erweitern, nicht realisiert werden kann“. Damit ist eine gewerbliche Nachnutzung des denkmalgeschützten...
