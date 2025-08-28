Kinderkaufhaus Reichenbach: „Flotte Lotte“-Diner wirft das Handtuch

Die Hoffnung auf eine gewerbliche Nachnutzung ist zerplatzt. Welche Gründe gibt es dafür? Die Stadt wollte das Haus selbst weder entwickeln noch kaufen. Jetzt werden neue Interessenten gesucht.

Über eine Absage hat jetzt die Stadtverwaltung Reichenbach informiert. Am 18. August sollen die Betreiber des Netzschkauer Imbisses „Flotte Lotte“ mitgeteilt haben, „dass das Vorhaben, ihr Unternehmen im ehemaligen Kinderkaufhaus zu erweitern, nicht realisiert werden kann“. Damit ist eine gewerbliche Nachnutzung des denkmalgeschützten... Über eine Absage hat jetzt die Stadtverwaltung Reichenbach informiert. Am 18. August sollen die Betreiber des Netzschkauer Imbisses „Flotte Lotte“ mitgeteilt haben, „dass das Vorhaben, ihr Unternehmen im ehemaligen Kinderkaufhaus zu erweitern, nicht realisiert werden kann“. Damit ist eine gewerbliche Nachnutzung des denkmalgeschützten...