Kinderkurzfilmtag im Reichenbacher Neuberinhaus: Was besonders gut ankam

Reichenbach
Zum Kinderkurzfilmtag im Reichenbacher Neuberinhaus kamen deutlich mehr Besucher als bei der vorhergehenden Auflage. Welche Filme kamen am besten an?
Mit acht Kurzfilmen wurden am Samstag im Reichenbacher Neuberinhaus doppelt so viele Filme in der gleichen Zeit gezeigt wie beim letzten Mal. Die kurzen Streifen umfassten die Bandbreite vom Puppentrick- über Animationsfilm bis zum Spielfilm. Ernste Themen wie Angst, Mut, Heldentum, Überwindung, Trauer oder Freude wurde auf kindgemäße Art bei...
