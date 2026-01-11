MENÜ
Beim Kinderkurzfilmtag spielen die Kinder die Hauptrolle - und die Spinne Cello.
Beim Kinderkurzfilmtag spielen die Kinder die Hauptrolle - und die Spinne Cello.
Reichenbach
Kinderkurzfilmtag im Reichenbacher Neuberinhaus: Was besonders gut ankam
Von Petra Steps
Zum Kinderkurzfilmtag im Reichenbacher Neuberinhaus kamen deutlich mehr Besucher als bei der vorhergehenden Auflage. Welche Filme kamen am besten an?

Mit acht Kurzfilmen wurden am Samstag im Reichenbacher Neuberinhaus doppelt so viele Filme in der gleichen Zeit gezeigt wie beim letzten Mal. Die kurzen Streifen umfassten die Bandbreite vom Puppentrick- über Animationsfilm bis zum Spielfilm. Ernste Themen wie Angst, Mut, Heldentum, Überwindung, Trauer oder Freude wurde auf kindgemäße Art bei...
Mehr Artikel