Kita-Kinder erleben in Reichenbach Puppenspiel im Rathaus

Die Veranstaltung war ein Dankeschön für die Mitwirkung an Stadtfesten. Was geboten wurden.

Viel Spaß hatten die Kinder der Reichenbacher Kindertagesstätten bei einer Veranstaltung am Donnerstag, 4. Dezember, im Rathaus, die als Dankeschön gedacht war. Das teilte Stadtsprecherin Heike Keßler mit. Die Kinder hatten im Jahr die Feste der Stadt mitgestaltet. Die Veranstaltung würdigte ihren Beitrag. Das Puppentheater „Luna“ aus...