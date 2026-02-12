MENÜ
Hühner und andere Kleintiere können angeboten und gekauft werden.
Hühner und andere Kleintiere können angeboten und gekauft werden.
Reichenbach
Kleiner Ort im Vogtland lädt zum Kleintiermarkt
Von Silvia Kölbel
Kleintiere anbieten oder kaufen, das ist auf dem Markt in Irfersgrün möglich. Was alles dazugehört.

Zwischen der ausklingenden und der gerade beginnenden Zuchtsaison laden die Kleintierzüchter von Irfersgrün am Sonntag, den 15. Februar, von acht bis zwölf Uhr zum Kleintiermarkt in das Vereinsheim am Rittergutsweg des Ortsteiles ein. Da die Region frei von Vogelgrippe ist, dürfen auch alle Arten von Geflügel, also auch Hühner, Enten, Gänse...
