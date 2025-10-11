Kleintransporter in Reichenbach vollständig ausgebrannt – Polizei sucht Zeugen

Das Fahrzeug war zuvor auf der Straße abgestellt worden. Der Schaden beläuft sich auf rund 60.000 Euro.

Am Samstagmorgen ist in Reichenbach aus bislang unbekannter Ursache ein VW-Kleintransporter in Brand geraten. Wie die Polizeidirektion Zwickau mitteilte, parkte der Transporter zum Zeitpunkt des Feuerausbruchs gegen 4.25 Uhr auf der Parkstraße. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Das erst in diesem Jahr zugelassene Fahrzeug brannte jedoch...