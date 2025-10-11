Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Reichenbach ging in den frühen Morgenstunden ein Transporter in Flammen auf.
In Reichenbach ging in den frühen Morgenstunden ein Transporter in Flammen auf. Bild: David Young/dpa
In Reichenbach ging in den frühen Morgenstunden ein Transporter in Flammen auf.
In Reichenbach ging in den frühen Morgenstunden ein Transporter in Flammen auf. Bild: David Young/dpa
Reichenbach
Kleintransporter in Reichenbach vollständig ausgebrannt – Polizei sucht Zeugen
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Fahrzeug war zuvor auf der Straße abgestellt worden. Der Schaden beläuft sich auf rund 60.000 Euro.

Am Samstagmorgen ist in Reichenbach aus bislang unbekannter Ursache ein VW-Kleintransporter in Brand geraten. Wie die Polizeidirektion Zwickau mitteilte, parkte der Transporter zum Zeitpunkt des Feuerausbruchs gegen 4.25 Uhr auf der Parkstraße. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Das erst in diesem Jahr zugelassene Fahrzeug brannte jedoch...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.10.2025
3 min.
Zufallsfund eines Erzgebirgers in Ungarn: Restaurierte DDR-Rennmaschine sorgt für Aufsehen
Roland Rentzsch aus Auer (bei Dresden) war ein begnadeter Entwickler.
Der Eigenbau des kürzlich verstorbenen DDR-Rennmaschinen-Konstrukteurs Roland Rentzsch galt als verschollen. Doch Nummern bestätigen: Es ist das Original.
Thomas Fritzsch
16:30 Uhr
1 min.
Über 60 Tote bei schwerem Unwetter in Mexiko
Wegen Überschwemmungen und Erdrutschen sind viele Ortschaften von der Außenwelt abgeschnitten.
Nach heftigen Niederschlägen sind viele Orte im Zentrum und Osten des Landes von der Außenwelt abgeschnitten. In den kommenden Tagen dürfte es noch weiter regnen.
05.08.2025
1 min.
Garage in Reichenbach steht offen - E-Bike gestohlen
Die Polizei nimmt Hinweise zu einem Diebstahl in Reichenbach entgegen.
Der Wert des Rades beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Worauf die Polizei nun setzt.
Lutz Kirchner
06.09.2025
1 min.
Nach Brand einer Papiertonne: Polizei sucht Brandstifter im Vogtland
Die Reichenbacher Feuerwehr löschte den Brand in der Papiertonne.
Die Polizei sucht einen Feuerteufel in Reichenbach, der Papier in einer Mülltonne angezündet hatte. Feuerwehr wurde nachts zum Löscheinsatz gerufen.
Daniela Hommel-Kreißl
14:57 Uhr
6 min.
Alle Geiseln frei - Trump sieht Nahost vor neuer Ära
Nach 738 Tagen sind auch die letzten Geiseln frei.
Großer Jubel in Israel: Mehr als zwei Jahre nach dem Massaker sind auch die letzten 20 Verschleppten frei, die noch am Leben sind. Der US-Präsident lässt sich feiern. Andere müssen warten.
den dpa-Korrespondenten
16:30 Uhr
1 min.
Treuen: Diebe gehen an Autos auf Beutezug
In Treuen sucht die Polizei nach Kennzeichendieben.
Auf einem Firmengrundstück haben abgestellte Autos das Interesse von Dieben geweckt. Etwas daran war offenbar besonders verlockend.
Uwe Rechtenbach
Mehr Artikel