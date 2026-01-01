Knalltrauma und 19-Jähriger mit schweren Brandverletzungen: So verlief der Jahreswechsel im Vogtland

Reichenbach
Für einen jungen Mann endete die Silvesternacht in einer Spezialklinik in Leipzig. Ansonsten waren die Rettungskräfte mit 48 Einsätzen seltener unterwegs als 2024.
Rettungsdienst und Feuerwehr erlebten in Südwestsachsen einen ruhigen Jahreswechsel. So fällt die Bilanz von Jens Leistner aus, Chef des Rettungszweckverbandes. Im Vogtland rückten die Rettungskräfte 48 Mal, im Landkreis Zwickau 80 Mal aus. Diese 128 Einsätze blieben weit unter den Vorfällen der Vorjahre: 2024 waren es 160, 151 im Jahr 2023...
