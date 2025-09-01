Knapp 70 BSW-Absolventen haben Ausbildung im Vogtland abgeschlossen. Was sie am Pflege und Therapieberuf so toll finden

Reichenbach
Knapp 70 Absolventen in Pflege- und Therapieberufen haben ihre Ausbildung in Reichenbach erfolgreich absolviert. Auf sie wartet der Berufseinstieg in einer Branche, die händeringend Nachwuchs sucht.
Das Reichenbacher Bildungszentrum für Soziales, Gesundheit und Wirtschaft im Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft (BSW) hat vor Beginn des Ausbildungsjahres Absolventen in pflegerischen Ausbildungen und Therapieberufen verabschiedet. Knapp 70 junge Frauen und Männer sind jetzt Pflegefachkräfte, Pflegehilfen, Physiotherapeuten oder...
