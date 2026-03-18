Kommunalwahl-Premiere für 1800 junge Menschen: „Damit setzt Reichenbach Maßstäbe in Sachsen“

Am 27. März wird in Reichenbach erstmals ein Jugendbeirat gewählt. 13 Kandidaten gibt es – wie es dazu kam und was nach der Wahl ansteht.

In Reichenbachs Nachbargemeinde Heinsdorfergrund gibt es schon lange einen Kinder- und einen Jugendgemeinderat. In Reichenbach schlug ein ähnliches Vorhaben zur Jugendbeteiligung vor Jahren fehl. Ein neuer Anlauf von Stadtrat und Stadtspitze sitzt. Am 27. März wird im Rathaus erstmals ein Jugendbeirat gewählt. Der Beirat eröffnet der Jugend... In Reichenbachs Nachbargemeinde Heinsdorfergrund gibt es schon lange einen Kinder- und einen Jugendgemeinderat. In Reichenbach schlug ein ähnliches Vorhaben zur Jugendbeteiligung vor Jahren fehl. Ein neuer Anlauf von Stadtrat und Stadtspitze sitzt. Am 27. März wird im Rathaus erstmals ein Jugendbeirat gewählt. Der Beirat eröffnet der Jugend...