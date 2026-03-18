Kommunalwahl-Premiere für 1800 junge Menschen: „Damit setzt Reichenbach Maßstäbe in Sachsen“

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Große Aufmerksamkeit für das Reichenbacher Jugendprojekt Anfang März in Leipzig. Beim „Fokustreffen Kinder- und Jugendbeteiligung“ stand Gino Kerber den Medien Rede und Antwort.
Große Aufmerksamkeit für das Reichenbacher Jugendprojekt Anfang März in Leipzig. Beim „Fokustreffen Kinder- und Jugendbeteiligung“ stand Gino Kerber den Medien Rede und Antwort. Foto: Heike Keßler
Junge Leute mischen in Reichenbach bald in der Stadtpolitik mit. Darüber freuen sich im Ratssaal die Projektverantwortliche Claudia Schlenther und OB Henry Ruß.
Junge Leute mischen in Reichenbach bald in der Stadtpolitik mit. Darüber freuen sich im Ratssaal die Projektverantwortliche Claudia Schlenther und OB Henry Ruß. Foto: Gerd Möckel
Alle Kandidaten für den Jugendbeirat auf einen Blick – zum geschlossenen Auftritt gehört auch ein gemeinsames Outfit.
Alle Kandidaten für den Jugendbeirat auf einen Blick – zum geschlossenen Auftritt gehört auch ein gemeinsames Outfit. Foto: Claudia Schlenther
Gespräch der Reichenbacher Beiratskandidaten mit Sachsens Sozialministerin Petra Köpping beim „Fokustreffen Kinder- und Jugendbeteiligung“ Anfang März in Leipzig.
Gespräch der Reichenbacher Beiratskandidaten mit Sachsens Sozialministerin Petra Köpping beim „Fokustreffen Kinder- und Jugendbeteiligung“ Anfang März in Leipzig. Foto: Heike Keßler
Große Aufmerksamkeit für das Reichenbacher Jugendprojekt Anfang März in Leipzig. Beim „Fokustreffen Kinder- und Jugendbeteiligung“ stand Gino Kerber den Medien Rede und Antwort.
Große Aufmerksamkeit für das Reichenbacher Jugendprojekt Anfang März in Leipzig. Beim „Fokustreffen Kinder- und Jugendbeteiligung“ stand Gino Kerber den Medien Rede und Antwort. Foto: Heike Keßler
Junge Leute mischen in Reichenbach bald in der Stadtpolitik mit. Darüber freuen sich im Ratssaal die Projektverantwortliche Claudia Schlenther und OB Henry Ruß.
Junge Leute mischen in Reichenbach bald in der Stadtpolitik mit. Darüber freuen sich im Ratssaal die Projektverantwortliche Claudia Schlenther und OB Henry Ruß. Foto: Gerd Möckel
Alle Kandidaten für den Jugendbeirat auf einen Blick – zum geschlossenen Auftritt gehört auch ein gemeinsames Outfit.
Alle Kandidaten für den Jugendbeirat auf einen Blick – zum geschlossenen Auftritt gehört auch ein gemeinsames Outfit. Foto: Claudia Schlenther
Gespräch der Reichenbacher Beiratskandidaten mit Sachsens Sozialministerin Petra Köpping beim „Fokustreffen Kinder- und Jugendbeteiligung“ Anfang März in Leipzig.
Gespräch der Reichenbacher Beiratskandidaten mit Sachsens Sozialministerin Petra Köpping beim „Fokustreffen Kinder- und Jugendbeteiligung“ Anfang März in Leipzig. Foto: Heike Keßler
Reichenbach
Kommunalwahl-Premiere für 1800 junge Menschen: „Damit setzt Reichenbach Maßstäbe in Sachsen“
Redakteur
Von Gerd Möckel
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Am 27. März wird in Reichenbach erstmals ein Jugendbeirat gewählt. 13 Kandidaten gibt es – wie es dazu kam und was nach der Wahl ansteht.

In Reichenbachs Nachbargemeinde Heinsdorfergrund gibt es schon lange einen Kinder- und einen Jugendgemeinderat. In Reichenbach schlug ein ähnliches Vorhaben zur Jugendbeteiligung vor Jahren fehl. Ein neuer Anlauf von Stadtrat und Stadtspitze sitzt. Am 27. März wird im Rathaus erstmals ein Jugendbeirat gewählt. Der Beirat eröffnet der Jugend...
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