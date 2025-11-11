Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Konferenz in Mylau: „Aufsteigen und Obenbleiben“ - Was den Niederadel im Vogt- und Egerland durch die Jahrhunderte antrieb

Der historische Ratssaal der Burg, hier beim Projektpartnertreffen, wird zum Konferenzsaal.
Der historische Ratssaal der Burg, hier beim Projektpartnertreffen, wird zum Konferenzsaal.
Konferenz in Mylau: „Aufsteigen und Obenbleiben" - Was den Niederadel im Vogt- und Egerland durch die Jahrhunderte antrieb
Von Gerd Betka
Auf Burg Mylau findet von Mittwoch bis Freitag dieser Woche eine Fachtagung statt. Sie bringt Historiker aus Deutschland und Tschechien zusammen. Um welche Strategien es dabei geht.

„Was das für Menschen sind, deren ganze Seele auf dem Zeremoniell ruht, deren Dichten und Trachten jahrelang dahin geht, wie sie um einen Stuhl weiter hinauf bei Tische sich einschieben wollen!“ So ließ Goethe seinen Werther am 8. Januar 1772 in das fiktive Tagebuch schreiben. Dass dies weit mehr als ein Seufzer eines jungen Bürgerlichen...
