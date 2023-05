Konzert zum Muttertag

Reichenbach.

Musikalische Grüße zum Muttertag überbringt am Sonntag, 14. Mai, um 16 Uhr, das Sächsische Klarinettentrio im Neuberin-Museum Reichenbach. In dem Konzert spielt das Zwickauer Klarinettentrio, bestehend aus Alexander May (Moderation und Klarinette), Bernhard Knobloch (Klarinette) und Wieland Schneider (Klarinette), beschwingte Melodien zum Muttertag. Wegen begrenzter Platzzahl wird eine Voranmeldung empfohlen unter Telefon 03765/2 11 31 oder per Mail: neuberin@reichenbach-vogtland.de. (sim)