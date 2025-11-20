Kostenlose Obstkisten sorgen an Grundschule in Reichenbach für eine Extra-Portion Vitamine

Reichenbach
Ein EU-Schulprogramm macht es möglich. Außerdem unterstützt der Lions Club ein Präventionsprogramm an der Dittesschule.
Seit Beginn des Schuljahres gibt es für die Mädchen und Jungen der Dittes-Grundschule in Oberreichenbach jeden Tag eine Extra-Portion Vitamine. Möglich macht das ein EU-Schulprogramm, das Kinder für eine gesunde Ernährung motivieren soll. Äpfel, Birnen, Ananas, Kohlrabi, Gurken, Radieschen, Melone und vieles mehr kommen frisch und direkt aus...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.