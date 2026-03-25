Krankenhaus Greiz als Lokales Trauma-Zentrum anerkannt

Reichenbach
Die Klinik in Greiz punktet neben der Notfallversorgung mit handchirurgischen Eingriffen und künstlichen Gelenken. Mit dem nun erhaltenen Zertifikat als Trauma-Zentrum wächst die Bedeutung des Hauses.
Das Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg ist mit einem Zertifikat als Lokales Trauma-Zentrum ausgezeichnet worden. Das teilte das Krankenhaus-Unternehmen mit. Die Auszeichnung bestätige die hohe Versorgungsqualität bei schweren Verletzungen. Wie das Krankenhaus erklärt, übernimmt es damit eine zentrale Rolle im Notfallmanagement.
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