Küken-Alarm in Reichenbach: „In der Pause geht hier nichts mehr“

Reichenbach
Das Bioprojekt-Zimmer in der Weinhold-Oberschule ist dicht umlagert – so geht das jetzt noch eine Woche lang.
Wie im Lehrbuch: Nach 21 Tagen trägt das aktuelle Bio-Projekt an der Reichenbacher Weinhold-Oberschule die erwarteten Früchte. In Form von sechs quicklebendigen Küken, die am Dienstagmorgen im Brüter des Projekt-Zimmers geschlüpft sind – unter Aufsicht von Inklusions-Assistentin Julia Grimm sowie Fünft- und Sechstklässlern.
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