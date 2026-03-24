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Freuen sich um die Wette: Luca Romatzke, Christoph Meyer, Amy Müller, Luis Gruschwitz (v. li.).
Freuen sich um die Wette: Luca Romatzke, Christoph Meyer, Amy Müller, Luis Gruschwitz (v. li.). Foto: M. Will
Auch Englischlehrerin Barbara Dreyer gehörte zu den glücklichen Besuchern im Bio-Kreißsaal.
Auch Englischlehrerin Barbara Dreyer gehörte zu den glücklichen Besuchern im Bio-Kreißsaal. Foto: Mirjam Will
Und das ganze noch einmal von vorn – jetzt mit einem anderen Küken.
Und das ganze noch einmal von vorn – jetzt mit einem anderen Küken. Foto: Mirjam Will
Freuen sich um die Wette: Luca Romatzke, Christoph Meyer, Amy Müller, Luis Gruschwitz (v. li.).
Freuen sich um die Wette: Luca Romatzke, Christoph Meyer, Amy Müller, Luis Gruschwitz (v. li.). Foto: M. Will
Auch Englischlehrerin Barbara Dreyer gehörte zu den glücklichen Besuchern im Bio-Kreißsaal.
Auch Englischlehrerin Barbara Dreyer gehörte zu den glücklichen Besuchern im Bio-Kreißsaal. Foto: Mirjam Will
Und das ganze noch einmal von vorn – jetzt mit einem anderen Küken.
Und das ganze noch einmal von vorn – jetzt mit einem anderen Küken. Foto: Mirjam Will
Reichenbach
Küken-Alarm in Reichenbach: „In der Pause geht hier nichts mehr“
Redakteur
Von Gerd Möckel
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Das Bioprojekt-Zimmer in der Weinhold-Oberschule ist dicht umlagert – so geht das jetzt noch eine Woche lang.

Wie im Lehrbuch: Nach 21 Tagen trägt das aktuelle Bio-Projekt an der Reichenbacher Weinhold-Oberschule die erwarteten Früchte. In Form von sechs quicklebendigen Küken, die am Dienstagmorgen im Brüter des Projekt-Zimmers geschlüpft sind – unter Aufsicht von Inklusions-Assistentin Julia Grimm sowie Fünft- und Sechstklässlern.
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