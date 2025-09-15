Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein aggressiver Kutscher sollte jetzt in Reichenbach angehalten werden.
Ein aggressiver Kutscher sollte jetzt in Reichenbach angehalten werden. Bild: Symbolfoto: Sven Grundmann/stock adobe.com
Ein aggressiver Kutscher sollte jetzt in Reichenbach angehalten werden.
Ein aggressiver Kutscher sollte jetzt in Reichenbach angehalten werden. Bild: Symbolfoto: Sven Grundmann/stock adobe.com
Reichenbach
Kutscher im Vogtland flieht vor Polizeikontrolle und rammt Streifenwagen
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Mann floh vor einer Polizeikontrolle, fuhr auf einen Beamten zu und blieb zwei Kilometer weiter mit seinem Gefährt im Matsch stecken. Warum gingen mit dem Mann die Pferde durch?

Da traute die Polizei ihren Augen nicht: Als die Beamten in der Nacht zum Montag auf dem Ruppelteweg in Reichenbach eine Pferdekutsche erblickten, wollten sie deren Fahrer zwecks Kontrolle anhalten. Doch der Mann floh - mit nur einem PS. Dabei rammte sein Gefährt ein Polizeiauto. Wie die Polizeipressestelle jetzt mitteilte, fuhr er um kurz vor...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:27 Uhr
3 min.
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.
Swen Uhlig
13:47 Uhr
4 min.
Gas und Öl: Sorgt Trump für höhere Preise in Europa?
Die Rechnung hinter dem Vorhaben: Weniger Erlöse aus Ölgeschäften = weniger Geld für Kriegsführung. (Archivbild)
In der EU gibt es bereits seit Juni einen Plan für einen vollständigen Stopp der Öl- und Gaslieferungen aus Russland. US-Präsident Trump reicht das allerdings nicht. Nun soll nachgelegt werden.
Katharina Redanz und Ansgar Haase, dpa
04.08.2025
1 min.
Kutsche im Vogtland verunglückt: Pferde auf der Flucht
Symbolbild: Ein Mann ist mit einer von zwei Pferden gezogenen Kutsche unterwegs.
Ein ungewöhnlicher Fall für die Polizei: Nach einem Unfall haben Beamte Pferde fangen müssen.
Jonas Patzwaldt
06.09.2025
2 min.
Erzgebirge: Pferde eines Kutschen-Gespanns gehen durch und demolieren geparktes Auto
Eine Kutsche hat einen VW in Eibenstock gerammt.
Der Kutscher konnte die aufgeschreckten Tiere nicht rechtzeitig beruhigen. Glück hatte dagegen eine zwölfköpfige Damenrunde.
Jan Oechsner, Niko Mutschmann
15.09.2025
4 min.
Familienname aus dem Erzgebirge sorgt in TV-Show mit Kai Pflaume für Lacher
Kai Pflaume (Mitte) mit dem Rate-Team bestehend aus Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Wincent Weiss (v. l.).
Sie heißen Ficker – und tragen den Namen mit Stolz. In der Fernsehsendung „Kaum zu glauben“ wurden zehn Erzgebirger damit jetzt zum Gesprächsthema. Doch im Nachgang waren nicht alle Reaktionen freundlich. Wie kam es zu dem TV-Auftritt?
Anna Neef
13:50 Uhr
2 min.
BSW-Fraktionsvorsitzende Zimmermann kündigt Rückzug an
Sabine Zimmermann (BSW) will sich nach schwerer Krankheit aus der Politik zurückziehen.
Nach dem Rückzug aus dem BSW-Parteivorstand will Sabine Zimmermann auch ihr Mandat im Landtag abgeben - aus persönlichen Gründen.
Mehr Artikel