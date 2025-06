Lasershow zaubert Lichtertraum an den Nachthimmel im Reichenbacher Park der Generationen

Drei Tage konnten sich die Besucher im Park der Generationen beim Familienfest vergnügen. Was erstmals im Programm zu finden war.

Die Besucher des Parks der Generationen in Reichenbach konnten am Samstag, 21. Juni, eine effektvolle und beeindruckende Lasershow am Abendhimmel erleben. Die Show war Programmbestandteil des „Reichenbacher Lichterzaubers“. Das Familienfest, das bis zum Sonntagabend währte, hatte bereits ab Freitag viele Besucher auf das Veranstaltungsareal...