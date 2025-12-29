MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein leer stehender Laden in Reichenbach wurde zur Galerie.
Ein leer stehender Laden in Reichenbach wurde zur Galerie. Bild: Gunter Niehus/Archiv
Ein leer stehender Laden in Reichenbach wurde zur Galerie.
Ein leer stehender Laden in Reichenbach wurde zur Galerie. Bild: Gunter Niehus/Archiv
Reichenbach
Leere Läden in Reichenbach - Was die Stadt dagegen tut
Redakteur
Von Gunter Niehus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit einem Leerstandsmanagement versucht Reichenbach, die Innenstadt zu beleben. Was eine erste Bilanz ergeben hat.

Kostenfreie Werbung für ein Quartal in einem Schaufenster in der Reichenbacher Innenstadt: Dieses Angebot hatte die Stadtverwaltung Reichenbach Unternehmen, Vereinen und Verbänden unterbreitet, um trotz hoher Leerstandsquote das Stadtbild zu verschönern. September 2024 startete das Programm. Im Rathaus ist man mit dem bislang Erreichten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.12.2025
3 min.
Von Chemnitz lernen: Auch Reichenbach bekommt seine bunte Esse
Robert Klein (links) und Michael Blank vollenden die Arbeiten an der bunten Esse.
Die Firma Tiptop hat ihren 14 Meter hohen Kamin in vielen Farben anstreichen lassen. Wird er nachts auch angestrahlt?
Gunter Niehus
16:33 Uhr
3 min.
China hält neue Militärübung rund um Taiwan ab
Kampfflugzeuge der chinesischen Volksbefreiungsarmee während einer gemeinsamen Kampfübung. China hat ein neues Manöver um Taiwan gestartet. (Archivbild).
Das chinesische Militär hat erneut ein großangelegtes Manöver um Taiwan gestartet. Die Übungen sollen auch Blockadeszenarien umfassen - Taipeh kritisiert das Vorgehen scharf.
16:31 Uhr
2 min.
Box-Star Joshua in Unfall mit zwei Toten verwickelt
Anthony Joshua wurde bei einem Verkehrsunfall in Nigeria verletzt. (Archivbild)
Der frühere britische Schwergewichts-Weltmeister Anthony Joshua wird bei einem folgenschweren Verkehrsunfall in Nigeria verletzt. Die Polizei und der Promoter des 36-Jährigen äußern sich.
28.12.2025
3 min.
Sachsenderby zwischen Crimmitschau und Weißwasser vor ausverkauftem Haus ohne Zwischenfälle: „Das war Werbung für Eishockey“
Update
Blick auf die Warteschlange vor dem Kunsteisstadion im Sahnpark. Sie reichte bis zur Froschbrücke.
Zuschauer-Ansturm im Kunsteisstadion im Sahnpark: 5222 Besucher haben am Sonntag für eine tolle Kulisse gesorgt. Welches Fazit die Polizei zieht und über was sich ein Eispiraten-Gesellschafter freut.
Holger Frenzel
05.12.2025
1 min.
Reichenbacher Stadtverwaltung verkauft Weihnachtsbäume
Die Stadt Reichenbach verkauft wieder Weihnachtsbäume.
Für die Aktion wurde ein Tag festgelegt. Was dafür versprochen wird.
Lutz Kirchner
07:50 Uhr
5 min.
Verkaufsstart für Raketen in Chemnitz: Stundenlanges Anstehen und eine Rechnung von 851,70 Euro
Ronny Glasek, Justin Klima und Jonas Müller (v. l.) haben es krachen lassen. Mehr als 800 Euro liegen da in den zwei Körben.
Noch bevor die ersten Supermärkte, Discounter und Fachverkäufer am Montag öffneten, standen in ganz Chemnitz die Menschen Schlange, um die beste Pyrotechnik zu ergattern. Was treibt diese Leute an?
Denise Märkisch und Elisa Leimert
Mehr Artikel