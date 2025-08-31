Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Brückenführer Hannes Reinhold in seinem Element - und hier an einer der vier Info-Tafeln. Bild: Gerd Möckel
Brückenführer Hannes Reinhold in seinem Element - und hier an einer der vier Info-Tafeln.
Reichenbach
Lehrpfad an der Göltzschtalbrücke eröffnet: „Das ist wie eine kleine Führung“
Redakteur
Von Gerd Möckel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wesentliche Infos und Fotos zur weltgrößten Ziegelbrücke gibt‘s jetzt in zwölf Sprachen. Bei Kaiserwetter kündigte der Brückenführer den nächsten Höhepunkt an.

Am 14. September gibt es an der weltgrößten Ziegelbrücke eine Sonderführung. Anlass ist die Schlusssteinlegung an der Göltzschtalbrücke, die sich zum 175. Mal jährt. Die Brückenführer Christa Trommer und Hannes Reinhold machten jetzt bei Kaiserwetter die Brückengäste aus einem anderen Anlass darauf aufmerksam: Viele Vogtländer und...
Das könnte Sie auch interessieren
02.09.2025
2 min.
Tragischer Tod zweier Mütter im Erzgebirge: Polizei nennt weitere Details zum Unfallfahrer
Tragischer Tod zweier Mütter: An der Unfallstelle auf der B 95 bei Annaberg liegen Blumen.
Am 20. August hat es einen schweren Unfall auf der B 95 zwischen Kühberg und Annaberg gegeben. Der Unfallverursacher war laut Polizei nicht nur viel zu schnell.
Katrin Kablau
15:53 Uhr
4 min.
Erster Profivertrag bei den Niners Chemnitz – und doch denkt Eigengewächs Luca Kellig schon über einen Wechsel nach
Luca Kellig im Foyer des Teamhotels der Niners Chemnitz im schweizerischen Yverdon-les-Bains.
Mit seinen 19 Jahren ist der Chemnitzer der jüngste Profi im Kader der Basketballer. Für seine Zukunft hat er konkrete Pläne. Und den Vergleich mit einem Fan-Idol mag er nicht.
Thomas Reibetanz
26.08.2025
1 min.
Göltzschtalbrücke im Vogtland: Neuer Lehrpfad wird freigegeben
Christa Trommer am Infopunkt Parkplatz 1. Hier startet die Führung am Sonntag.
Jeden letzten Sonntag im Monat lädt der Fremdenverkehrsverein Nördliches Vogtland zu einer Führung rund um die weltgrößte Ziegelbrücke ein. Dieses Mal gibt es mehr als das normale Programm.
Petra Steps
26.08.2025
5 min.
Kleine Revolution bei Zill & Engler Reichenbach: Der legendäre Grünbitter bekommt Konkurrenz - im eigenen Haus
Der Grünbitter hat Konkurrenz bekommen - im eigenen Haus. Robert Förster (rechts) mit einer Flasche Grünbitter Spritz im Gespräch mit Thomas Lauer Senior und Thomas Lauer Junior.
Das Geschäft mit sommerleichten Mix-Variationen nimmt weiter Fahrt auf. Zudem öffnet der 1887 gegründete Familienbetrieb erstmals sein Firmenmuseum - auf ungewöhnliche Weise.
Gerd Möckel
15:46 Uhr
2 min.
Die Oelsnitzer Schützen haben erstmals eine Königin
Evelyn Winkler ist die erste Königin der Schützengesellschaft Oelsnitz.
Evelyn Winkler ist seit Samstag die „Regentin“ der dortigen Schützengesellschaft. Das gab es bisher noch nie. Der Königsschütze heißt Andreas Rietzsch. Rund um ihre Vorstellung wurden die Stadtmeister ermittelt.
Thomas Gräf
01.09.2025
1 min.
Ex-Kanzlerin Merkel besucht kleine Buchhandlung in Chemnitz
Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt in die Universitas Buchhandlung Robert Aßmann.
Die langjährige Regierungschefin ist kommende Woche zu einer Lesung zu Gast. Die ist bereits ausverkauft. Wer sie dennoch treffen will, hat dazu zuvor Gelegenheit.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel