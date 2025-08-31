Lehrpfad an der Göltzschtalbrücke eröffnet: „Das ist wie eine kleine Führung“

Wesentliche Infos und Fotos zur weltgrößten Ziegelbrücke gibt‘s jetzt in zwölf Sprachen. Bei Kaiserwetter kündigte der Brückenführer den nächsten Höhepunkt an.

Am 14. September gibt es an der weltgrößten Ziegelbrücke eine Sonderführung. Anlass ist die Schlusssteinlegung an der Göltzschtalbrücke, die sich zum 175. Mal jährt. Die Brückenführer Christa Trommer und Hannes Reinhold machten jetzt bei Kaiserwetter die Brückengäste aus einem anderen Anlass darauf aufmerksam: Viele Vogtländer und...