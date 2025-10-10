Lengenfeld: Nächtlicher Einbruch in Firma

Reichenbach
Einbrecher haben sich in Lengenfeld Zugang zu einer Firma verschafft und Geld entwendet. Die Polizei bittet um Mithilfe. Was hat die Täter angelockt?
Schreck in der Morgenstunde: Unbekannte sind in eine Firma in Lengenfeld eingebrochen. Das hat sich nach Angaben eines Sprechers der Polizeidirektion Zwickau ereignet: In der Zeit zwischen Mittwoch gegen 21 Uhr und Donnerstag gegen 8 Uhr verschafften sich die Täter auf noch unbekannte Art und Weise Zutritt in die Firma an der Polenzstraße. Aus...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.