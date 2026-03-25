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Blick auf das künftige Bauland in Irfersgrün (vorn).
Blick auf das künftige Bauland in Irfersgrün (vorn). Foto: David Rötzschke/Archiv
Blick auf das künftige Bauland in Irfersgrün (vorn).
Blick auf das künftige Bauland in Irfersgrün (vorn). Foto: David Rötzschke/Archiv
Reichenbach
Lengenfeld nimmt mit „Tauschgeschäft“ weitere Hürde zu künftigem Bauland
Redakteur
Von Gerd Möckel
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In Irfersgrün ist Platz für 30 Häuslebauer und einen Feuerwehr-Neubau – doch bisher fehlte eine Voraussetzung.

Die Pläne sind weit gediehen: An der Hauptmannsgrüner Straße in Irfersgrün plant die Stadt Lengenfeld ein Baugebiet mit knapp 30 Bauplätzen. Zudem soll dort das neue Depot der örtlichen Feuerwehr gebaut werden. Der Stadtrat hat jetzt eine wichtige Hürde zur Verwirklichung beider Projekte genommen.
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