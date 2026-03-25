Lengenfeld nimmt mit „Tauschgeschäft“ weitere Hürde zu künftigem Bauland

Reichenbach
In Irfersgrün ist Platz für 30 Häuslebauer und einen Feuerwehr-Neubau – doch bisher fehlte eine Voraussetzung.
Die Pläne sind weit gediehen: An der Hauptmannsgrüner Straße in Irfersgrün plant die Stadt Lengenfeld ein Baugebiet mit knapp 30 Bauplätzen. Zudem soll dort das neue Depot der örtlichen Feuerwehr gebaut werden. Der Stadtrat hat jetzt eine wichtige Hürde zur Verwirklichung beider Projekte genommen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.