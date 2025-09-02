Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Chaim Noll bei der Lesung aus seinem Buch „Die Wüste“ in Reichenbach.
Chaim Noll bei der Lesung aus seinem Buch „Die Wüste“ in Reichenbach. Bild: JB Steps
Chaim Noll bei der Lesung aus seinem Buch „Die Wüste“ in Reichenbach.
Chaim Noll bei der Lesung aus seinem Buch „Die Wüste“ in Reichenbach. Bild: JB Steps
Reichenbach
Lesung in Reichenbach: Chaim Noll kehrt an seine Wurzeln zurück
Von Petra Steps
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Was hat der Existenzkampf Israels mit Deutschland und Europa zu tun? Chaim Noll widmet sich diesem Thema in seinem neuem Buch. Am Donnerstag ist er zu Gast in Reichenbach.

Am Donnerstag um 19 Uhr liest Chaim Noll im Bildungs- und Begegnungszentrum für jüdisch-christliche Geschichte und Kultur aus dem im Dezember 2024 erschienenen Buch „Verteidigung der Zivilisation: Israel und Europa in der islamistischen Bedrohung“, das er zusammen mit Heinz Theisen geschrieben hat. „Das Schicksal des freien Westens...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.05.2025
1 min.
Wofür der Israelfreundestag in Reichenbach steht
Wie beim Israelfreundestag 2023 in Reichenbach sorgt der Le-Chaim-Chor für die Musik.
Am Sonntag findet der Israelfreundestag im Park der Generationen statt. Was die Sächsischen Israelfreunde alles geplant haben.
Petra Steps
09:40 Uhr
1 min.
Greiz: Hausflur mit Löschschaum ausgesprüht - Zeugen gesucht
Die Polizei in Greiz sucht Zeugen zu zwei Sachbeschädigungen.
Die Greizer Polizei sucht Zeugen zu zwei Sachbeschädigungen – auch im sächsischen Vogtland.
Daniela Hommel-Kreißl
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
28.08.2025
4 min.
Auf den Spuren einer Familiengeschichte in Treuen: Besuch im Vogtland endet mit unerwarteten Entdeckungen
Von links: Horst Teichmann, Joel Schechter, Sally Ido, Ines und Mario Nixdorf vor dem einstigen Herzfeld-Haus an der Treuener Kirchgasse.
Joel Shahar, Enkel der Treuener Herzfeld-Familie, hat gerade in Zwickau zu tun. Spontan besuchte er das Vogtland, um auf Familienspuren zu wandeln. Dabei trat manche Überraschung ans Licht.
Petra Steps
01.09.2025
2 min.
Rätsel um verschwundene Klage: Wie kann es sein, dass man vor Gericht muss und davon nichts erfährt?
In der Stadtverwaltung wisse man nichts von einer Klage des Freistaats, heißt es aus dem Plauener Rathaus.
Der Freistaat Sachsen hat Ende Juni beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht Klage gegen die Stadt Plauen eingereicht. Doch dort will man davon nichts wissen. Bei der Justiz ist man ratlos.
Swen Uhlig
09:43 Uhr
1 min.
Neuer Vorstand gewählt: Moritz Kunz führt die Jusos Vogtland
Moritz Kunz (Zweiter von links) ist neuer Vorsitzender der Jusos Vogtland.
Moritz Kunz führt künftig die Jusos Vogtland. In Reichenbach wählte die politische Arbeitsgemeinschaft jetzt einen neuen Vorstand.
Daniela Hommel-Kreißl
Mehr Artikel