Lesung in Reichenbach: Chaim Noll kehrt an seine Wurzeln zurück

Was hat der Existenzkampf Israels mit Deutschland und Europa zu tun? Chaim Noll widmet sich diesem Thema in seinem neuem Buch. Am Donnerstag ist er zu Gast in Reichenbach.

Am Donnerstag um 19 Uhr liest Chaim Noll im Bildungs- und Begegnungszentrum für jüdisch-christliche Geschichte und Kultur aus dem im Dezember 2024 erschienenen Buch „Verteidigung der Zivilisation: Israel und Europa in der islamistischen Bedrohung", das er zusammen mit Heinz Theisen geschrieben hat. „Das Schicksal des freien Westens...