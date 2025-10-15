Letzte Chance: Wer macht Reichenbach mit 2400 Euro schöner?

Reichenbach
13 Projekte wurden seit Anfang 2024 bewilligt. Jetzt ist noch ein Rest Geld im Topf. Anträge sind bis 31. Oktober zu stellen.
Noch rund 2400 Euro stehen aktuell für Projekte zur Verfügung, die der Reichenbacher Innenstadt und der Allgemeinheit zugutekommen. Wie die Stadtverwaltung informiert, geht der mit Geld aus dem Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ unterfütterte Verfügungsfonds in die letzte Runde. Jedoch sei Eile geboten: Der Antrag...
