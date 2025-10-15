Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auch der Zenkergarten wurde mit Geld aus dem Verfügungsfonds verschönert.
Auch der Zenkergarten wurde mit Geld aus dem Verfügungsfonds verschönert. Bild: Stadtverwaltung Reichenbach
Auch der Zenkergarten wurde mit Geld aus dem Verfügungsfonds verschönert.
Auch der Zenkergarten wurde mit Geld aus dem Verfügungsfonds verschönert. Bild: Stadtverwaltung Reichenbach
Reichenbach
Letzte Chance: Wer macht Reichenbach mit 2400 Euro schöner?
Redakteur
Von Gerd Betka
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

13 Projekte wurden seit Anfang 2024 bewilligt. Jetzt ist noch ein Rest Geld im Topf. Anträge sind bis 31. Oktober zu stellen.

Noch rund 2400 Euro stehen aktuell für Projekte zur Verfügung, die der Reichenbacher Innenstadt und der Allgemeinheit zugutekommen. Wie die Stadtverwaltung informiert, geht der mit Geld aus dem Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ unterfütterte Verfügungsfonds in die letzte Runde. Jedoch sei Eile geboten: Der Antrag...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:30 Uhr
3 min.
Bunte XXL-Blumentöpfe sorgen in Reichenbach für Aufsehen
Adrian Liebig aus Plauen übernahm mit seiner Firma die Bepflanzung der XXL-Blumentöpfe.
Grünpavillons, kombiniert mit Sitzgelegenheiten, sollen im Frühjahr am Kölbelschen Eck folgen. Welches Preisgeld dafür genutzt wird und welche Idee dahintersteckt.
Gerd Betka
14:47 Uhr
1 min.
Technischer Defekt löst Feuer in Autohaus aus
Die Feuerwehr musste in der Nacht im Leipziger Osten tätig werden.
Feueralarm in Paunsdorf: Ein Autohaus brennt, rund 50 Feuerwehrleute löschen den Brand. Ein Brandspezialist findet die Ursache recht schnell.
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
14:49 Uhr
2 min.
„Bad Elster blüht“: So verschönern Bewohner ihr Wohnumfeld
Oxana Razhkova mit ihren Kindern Sofia und Alexander bei der Pflanzaktion Am Kuhberg.
Eine Pflanzaktion mit Anwohnern im Wohngebiet Am Kuhberg in Bad Elster soll das Umfeld verschönern. Familien und Kinder waren begeistert bei der Sache.
Christian Schubert
28.09.2025
2 min.
Stadt Reichenbach sucht vier stattliche Tannenbäume
Der Weihnachtsbaum schwebt vorm Reichenbacher Rathaus ein.
Angebote werden bis zum 24. Oktober entgegengenommen. Welche Anforderungen an die Bäume gestellt werden.
Gerd Betka
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Lutz Reinhold erkrankt an aggressiver Krebsform - und gibt sich kämpferisch
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel