Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der neue SPD-Ortsvereinschef Stefan Tiede ist seit September 2021 Lehrer in Mylau.
Der neue SPD-Ortsvereinschef Stefan Tiede ist seit September 2021 Lehrer in Mylau. Bild: Diana Bertram
Der neue SPD-Ortsvereinschef Stefan Tiede ist seit September 2021 Lehrer in Mylau.
Der neue SPD-Ortsvereinschef Stefan Tiede ist seit September 2021 Lehrer in Mylau. Bild: Diana Bertram
Reichenbach
Los entscheidet über Vorsitz: SPD-Ortsverein in Reichenbach hat einen neuen Chef
Redakteur
Von Gerd Betka
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Stefan Tiede kam aus dem Badischen nach Mylau. Der bisherige Vorsitzende Oliver Großpietzsch spricht von Machtkämpfen unter vogtländischen Sozialdemokraten. Ein Blick zurück und einer voraus.

Stefan Tiede ist neuer Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Reichenbach und Umgebung. Er setzte sich am 30. September gegen den bisherigen Ortsvereinschef Oliver Großpietzsch durch. Nach einem Patt mit 3:3 Stimmen in den ersten zwei Wahlgängen entschied das Los für Tiede. Als Stellvertreter wurde Rainer Gruschwitz, als Kassierer Max Krämer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.10.2025
1 min.
Kurz und ganz gut: Der Suzuki Swift beim Tüv
Keck ums Eck: Frech, wendig und spritzig - so lässt sich der Suzuki Swift beschreiben - was taugt er gebraucht?
Er ist wendig, er ist erschwinglich - das spricht für den japanischen Kleinwagen. Doch Augen auf beim Kauf, denn Reparaturen der Marotten können ins Geld gehen.
Stefan Weißenborn, dpa
10.10.2025
5 min.
Wann und wie lange? So gelingt der perfekte Mittagsschlaf
Wecker muss sein! Wer sich nach dem Mittagsschlaf nicht komplett überfahren fühlen will, sollte ihn zeitlich begrenzen.
Mittagsschlaf ist bloß für Babys? Keineswegs! Ein Powernap ist ein kleiner Neustart fürs Gehirn, sagen Experten. 7 Fragen und Antworten rund um das wichtigste Päuschen des Tages.
Friederike Ostermeyer, dpa
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
24.09.2025
2 min.
„Zwischen Pest und Cholera“: Kita-Beiträge sollen 2026 in Reichenbach erneut steigen
Zu den Kita-Beiträgen für 2026 soll am 6. Oktober entschieden werden.
Der Stadtrat entscheidet im Oktober. Höhere Betriebskosten sind der Grund. Kritik wird indes am Freistaat Sachsen laut.
Gerd Betka
09:09 Uhr
1 min.
Polizeiauto kracht in Plauener Bäckerei: Zwei Schwerverletzte
Zwei Polizisten wurden schwer verletzt, als sie mit ihrem Auto in ein Haus krachten.
Zwei Polizisten wurden im Vogtland schwer verletzt, als sie mit ihrem Funkstreifenwagen in eine Bäckerei krachten. Das Geschäft kann nicht öffnen.
Daniela Hommel-Kreißl
01.10.2025
3 min.
Reichenbachs OB sperrt sich gegen Gedenkstein für Jürgen Fuchs
Ausschnitt aus einer Vitrine in der Jürgen-Fuchs-Bibliothek, die an den Namensgeber erinnert.
Drei Fraktionen des Stadtrates machen sich für die Ehrung des Schriftstellers und Bürgerrechtlers anlässlich seines 75. Geburtstages vor der Goetheschule stark. Doch da gibt es eine Vorgeschichte.
Gerd Betka
Mehr Artikel