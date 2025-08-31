Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Startsong von Markus Engelstädter war nicht nur eine Art von Magie, er verzauberte das Publikum.
Der Startsong von Markus Engelstädter war nicht nur eine Art von Magie, er verzauberte das Publikum. Bild: JB Steps
Der Startsong von Markus Engelstädter war nicht nur eine Art von Magie, er verzauberte das Publikum.
Der Startsong von Markus Engelstädter war nicht nur eine Art von Magie, er verzauberte das Publikum. Bild: JB Steps
Reichenbach
Magische Queen-Nacht in Reichenbach: Musikalisches Feuerwerk nah am Original
Von Petra Steps
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zur Queen Classic Night kamen rund 1000 Besucher. Sie erlebten im Reichenbacher Park der Generationen ein musikalisches Feuerwerk, bei dem selbst Freddy Mercury warm ums Herz geworden wäre.

Samstagabend im Park der Generationen Reichenbach. Die letzten Besucher nehmen Platz auf den Stühlen, die den Musterplatz vor der Bühne ausfüllen. Musiker betreten die Bühne: die Vogtland Philharmonie Greiz-Reichenbach, die Sängerinnen von Voc A Bella, verstärkt zum Quartett durch Martin Lorenz, die Band mit Hermann „Sherry“ Trautner,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.08.2025
2 min.
Queen Classic Night unter freiem Himmel in Reichenbach
Die Queen Classic Night, hier in der Vogtlandhalle Greiz, kommt jetzt nach Reichenbach.
Die britische Rock-Legende wird am Samstagabend im Park der Generationen lebendig. Die Vogtland Philharmonie und die Revival-Band The Magic of Queen versprechen ein sinfonisches Hit-Feuerwerk.
Gerd Betka
02.09.2025
2 min.
Tragischer Tod zweier Mütter im Erzgebirge: Polizei nennt weitere Details zum Unfallfahrer
Tragischer Tod zweier Mütter: An der Unfallstelle auf der B 95 bei Annaberg liegen Blumen.
Am 20. August hat es einen schweren Unfall auf der B 95 zwischen Kühberg und Annaberg gegeben. Der Unfallverursacher war laut Polizei nicht nur viel zu schnell.
Katrin Kablau
08.06.2025
5 min.
„Rock Classics“ an der Göltzschtalbrücke: Mehr als 5000 Besucher feiern ein großartiges Event - „Es war in diesem Jahr viel, viel geiler“
Was für eine Kulisse: die „Rock Classics" an der Göltzschtalbrücke.
Noch kurz vor dem Start schüttete es am Samstagabend im Vogtland aus dunklen Wolken. Doch dann verzog sich der Regen - und das Publikum erlebte vor traumhafter Kulisse einen Abend, den es nicht so schnell vergessen wird.
Petra Steps
01.09.2025
1 min.
Ex-Kanzlerin Merkel besucht kleine Buchhandlung in Chemnitz
Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt in die Universitas Buchhandlung Robert Aßmann.
Die langjährige Regierungschefin ist kommende Woche zu einer Lesung zu Gast. Die ist bereits ausverkauft. Wer sie dennoch treffen will, hat dazu zuvor Gelegenheit.
Benjamin Lummer
15:53 Uhr
4 min.
Erster Profivertrag bei den Niners Chemnitz – und doch denkt Eigengewächs Luca Kellig schon über einen Wechsel nach
Luca Kellig im Foyer des Teamhotels der Niners Chemnitz im schweizerischen Yverdon-les-Bains.
Mit seinen 19 Jahren ist der Chemnitzer der jüngste Profi im Kader der Basketballer. Für seine Zukunft hat er konkrete Pläne. Und den Vergleich mit einem Fan-Idol mag er nicht.
Thomas Reibetanz
15:46 Uhr
2 min.
Die Oelsnitzer Schützen haben erstmals eine Königin
Evelyn Winkler ist die erste Königin der Schützengesellschaft Oelsnitz.
Evelyn Winkler ist seit Samstag die „Regentin“ der dortigen Schützengesellschaft. Das gab es bisher noch nie. Der Königsschütze heißt Andreas Rietzsch. Rund um ihre Vorstellung wurden die Stadtmeister ermittelt.
Thomas Gräf
Mehr Artikel