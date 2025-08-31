Magische Queen-Nacht in Reichenbach: Musikalisches Feuerwerk nah am Original

Reichenbach
Zur Queen Classic Night kamen rund 1000 Besucher. Sie erlebten im Reichenbacher Park der Generationen ein musikalisches Feuerwerk, bei dem selbst Freddy Mercury warm ums Herz geworden wäre.
Samstagabend im Park der Generationen Reichenbach. Die letzten Besucher nehmen Platz auf den Stühlen, die den Musterplatz vor der Bühne ausfüllen. Musiker betreten die Bühne: die Vogtland Philharmonie Greiz-Reichenbach, die Sängerinnen von Voc A Bella, verstärkt zum Quartett durch Martin Lorenz, die Band mit Hermann „Sherry“ Trautner,...
