Mehrere Verletzte bei Verpuffung im Vogtland - Rettungshubschrauber im Einsatz

Am Sonntagabend waren Polizei und Rettungskräfte in Netzschkau im Einsatz. Bei einer Verpuffung im Norden der Stadt wurden insgesamt vier Personen zum Teil schwer verletzt.

Im vogtländischen Netzschkau mussten am späten Sonntagabend Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei in eine Eigenheimsiedlung im Norden der Stadt ausrücken. Dabei kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Wie eine Polizeisprecherin am Montagfrüh sagte, war es gegen 23.18 Uhr auf einem Grundstück an der Ferdinand-Dost-Straße zu einer...