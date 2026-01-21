Millionenaufwand für die Sicherheit: Wer zahlt für die Reichenbacher Feuerwehr?

Feuerwehren sind für die Daseinsfürsorge und die Gefahrenabwehr wichtig. Für die meisten Kosten kommt die Stadt selbst auf. Aber was ist, wenn ein Kätzchen aus dem Baum gerettet werden muss?

Die freiwilligen Feuerwehren sind rund um die Uhr einsatzbereit, bei Bränden, Unfällen und technischen Problemen, bei Tag und Nacht, bei Wind und Wetter. Für die Bürgerinnen und Bürger sind diese Einsätze in der Regel kostenlos. Dass die Sicherheit dennoch erhebliche Kosten verursacht, zeigt ein Blick auf den Reichenbacher Haushalt.... Die freiwilligen Feuerwehren sind rund um die Uhr einsatzbereit, bei Bränden, Unfällen und technischen Problemen, bei Tag und Nacht, bei Wind und Wetter. Für die Bürgerinnen und Bürger sind diese Einsätze in der Regel kostenlos. Dass die Sicherheit dennoch erhebliche Kosten verursacht, zeigt ein Blick auf den Reichenbacher Haushalt....