Ist der Angeklagte nur zum Schein auf einen Rollstuhl angewiesen?
Ist der Angeklagte nur zum Schein auf einen Rollstuhl angewiesen?
Ist der Angeklagte nur zum Schein auf einen Rollstuhl angewiesen?
Bild: Genrefoto: Alexandre Watanabe
Reichenbach
Missbrauchsprozess gegen einen Vogtländer: Sind Rollstuhl und Gebrechlichkeit nur Show?
Redakteur
Von Gunter Niehus
Beim Prozess am Landgericht will der Vertreter der Nebenklage den Angeklagten als Schwindler überführen. Wie ein Privatdetektiv dabei helfen soll.

Wie ein gewalttätiger und gewissenloser Sexualstraftäter sieht der Mann nicht aus. In sich zusammengesunken verfolgt der 56-jährige Vogtländer von der Anklagebank aus, wie am Zwickauer Landgericht über seine Schuld oder Unschuld verhandelt wird. Er wirkt gebrechlich – sein Rollstuhl verstärkt diesen Eindruck.
17:00 Uhr
3 min.
Gewissenloser Manipulator oder Opfer: Was ist der angeklagte Vogtländer im Missbrauchsprozess wirklich?
Am Landgericht ging es am Mittwoch um die Persönlichkeit des Angeklagten.
Am Landgericht Zwickau ist der Prozess gegen einen 56-jährigen Vogtländer fortgesetzt worden. Hat er es tatsächlich geschafft, Frau, Kinder und Behörden nach Belieben zu manipulieren?
Gunter Niehus
17:13 Uhr
1 min.
Trump droht Gegnern seiner Grönland-Pläne mit Zöllen
US-Präsident Donald Trump bringt mit Blick auf seinen Besitzanspruch auf Grönland nun auch Zölle ins Spiel.
US-Präsident Donald Trump droht Ländern, die sich seinem Besitzanspruch auf Grönland entgegenstellen, mit Zöllen. Er werde möglicherweise Zölle gegen solche Länder verhängen, weil die USA...
17:16 Uhr
1 min.
Unfall in Hamburg: Ein Toter und zehn Verletzte
Am Hamburger Hafen hat sich ein schwerer Unfall ereignet.
Nach dem Zusammenstoß von einer Bahn und einem Linienbus in Hamburg meldet die Feuerwehr einen Toten und zahlreiche Verletzte. Was ist bekannt?
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
15.01.2026
4 min.
„Stern“ nennt Stadträtin aus dem Erzgebirge eine von 50 Deutschen, die Hoffnung machen
Die Auer Stadträtin Claudia Ficker zählt das Magazin „Stern“ zu „50 Deutschen, die uns Hoffnung machen“.
Ob Roland Kaiser oder Rapperin Ikkimel: Mehrere Promis zählt das Wochenmagazin „Stern“ in einer seiner jüngsten Ausgaben zu „50 Deutschen, die uns Hoffnung machen“. Darunter ist auch eine Stadträtin aus dem Erzgebirge. Das ist die Geschichte dahinter.
Jürgen Freitag
13.01.2026
3 min.
Ungeheuerlicher Vorwurf: Vogtländer soll eigenes Kind mit Giftspritze bedroht haben
Vor dem Landgericht wurden am Mittwoch ungeheuerliche Vorwürfe erhoben.
Vor dem Landgericht musste sich am Mittwoch ein 56-jähriger Mann wegen des Vorwurfs des sexuellen Missbrauchs an seiner Adoptivtochter verantworten. Was ihm alles vorgeworfen wurde.
Gunter Niehus
