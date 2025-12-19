Misstöne: Warum der Vogtland-Philhamonie fast eine halbe Million Euro gestrichen werden

Reichenbach
Der Kulturkonvent der Landkreise Vogtland und Zwickau will sparen. Darunter leidet auch die Vogtland-Philharmonie. Was das für die Musiker bedeutet.
Die Vogtland Philharmonie Greiz/Reichenbach muss im nächsten Jahr mit rund 450.000 Euro weniger auskommen. So sieht es der Haushalt des Kulturraums Vogtland-Zwickau vor, der Freitagnachmittag in Zwickau verabschiedet wurde. Der Hintergrund: Der Freistaat Sachsen wird seine Mittel im Rahmen des Kulturraums Sachsen ab nächstem Jahr kürzen....
