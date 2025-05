Mit Cocktails nach Oslo: Wie vogtländische Schüler Geld für Abifeier und Abschlussfahrt sammeln

Am Mittwochabend fand in der Mylauer Burg ein Kabarettabend statt. Die Veranstaltung war in mehrerlei Hinsicht ein Novum. Ein toller Typ mischte auch mit.

„Wir haben Cocktails, Bier, Wein, alkoholfreie Getränke“, zählt Josefine Lietz auf. Sie steht mit den Elftklässlern des Mylauer Futurums hinter dem Tisch neben einem transportablen Tresen, der mit dem LKW aus der Villa Lebensgrund zur Burg kam. Die Elftklässler haben ihn viele Stufen hochgehievt, wegen des Kabarettabends „Chill mal! Am... „Wir haben Cocktails, Bier, Wein, alkoholfreie Getränke“, zählt Josefine Lietz auf. Sie steht mit den Elftklässlern des Mylauer Futurums hinter dem Tisch neben einem transportablen Tresen, der mit dem LKW aus der Villa Lebensgrund zur Burg kam. Die Elftklässler haben ihn viele Stufen hochgehievt, wegen des Kabarettabends „Chill mal! Am...