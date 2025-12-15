MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Corinna Lange war mit Kater Udo zum Weihnachtsbaumkauf gekommen.
Corinna Lange war mit Kater Udo zum Weihnachtsbaumkauf gekommen. Bild: Silvia Kölbel
Jens Förster zurrte die Weihnachtsbäume auf seinem Autodach fest.
Jens Förster zurrte die Weihnachtsbäume auf seinem Autodach fest. Bild: Silvia Kölbel
Alle Männer mussten mit anpacken, um diesen großen Baum durch den Trichter ziehen.
Alle Männer mussten mit anpacken, um diesen großen Baum durch den Trichter ziehen. Bild: Silvia Kölbel
Corinna Lange war mit Kater Udo zum Weihnachtsbaumkauf gekommen.
Corinna Lange war mit Kater Udo zum Weihnachtsbaumkauf gekommen. Bild: Silvia Kölbel
Jens Förster zurrte die Weihnachtsbäume auf seinem Autodach fest.
Jens Förster zurrte die Weihnachtsbäume auf seinem Autodach fest. Bild: Silvia Kölbel
Alle Männer mussten mit anpacken, um diesen großen Baum durch den Trichter ziehen.
Alle Männer mussten mit anpacken, um diesen großen Baum durch den Trichter ziehen. Bild: Silvia Kölbel
Reichenbach
Mit Kater Udo zum Weihnachtsbaum-Kauf in Reichenbach
Von Silvia Kölbel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Es gibt viele Möglichkeiten zu einem Weihnachtsbaum zu kommen. Wer sein Schmuckstück aus heimischen Wäldern in die gute Stube holen wollte, hatte dazu am Wochenende in Reichenbach und Umgebung gleich mehrfach Gelegenheit.

Corinna Lange aus Reichenbach hatte sich ihren Wunschbaum, den sie kurz zuvor am Joppenberg geschnitten hatte, schon unter den Arm geklemmt. Auf dem Weg zum nur wenige hundert Meter entfernten Zuhause verschwand Kater Udo, der sie begleitete, im Nachbargarten hinter einem Zaun. „Er hat Angst vor Autos, berichtet Corinna Lange. Aber sonst...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.12.2025
1 min.
Reichenbacher Stadtverwaltung verkauft Weihnachtsbäume
Die Stadt Reichenbach verkauft wieder Weihnachtsbäume.
Für die Aktion wurde ein Tag festgelegt. Was dafür versprochen wird.
Lutz Kirchner
14.12.2025
5 min.
Weihnachtsbaum-Action bei Geringswalde: Mit Axt und Familie in den Sachsenforst
 6 Bilder
Auch Familie Schäfer aus Erlau wollte sich am Samstag in der Fröhne bei Geringswalde einen Weihnachtsbaum aussuchen, entschied sich dann aber doch anders.
In den Wohnzimmern der Sachsen stehen jedes Jahr 1,5 Millionen Weihnachtsbäume. Der Staatsbetrieb Sachsenforst sieht den Bestand nicht gefährdet und bietet Wunschbäume an. Wie passt das mit Nachhaltigkeit zusammen?
Falk Bernhardt
14.12.2025
4 min.
Konzert mit Stefanie Hertel in Rodewisch: Wenn die Feuerwehr mit Atemschutz anrückt
Stefanie Hertel, Johanna Mross und Lanny Lanner bei ihrem Auftritt im Ratskellersaal Rodewisch.
Die Brandschutzmängel im Ratskellersaal hatten das Konzert zur Zitterpartie werden lassen. Am Freitag fand es nun statt - mit Auflagen, die der Rodewischer Wehrleiter auf der Bühne erklärte.
Sylvia Dienel
10:37 Uhr
5 min.
Charaktertest ohne den Kapitän: Für die Niners Chemnitz beginnen am Dienstag in Litauen zwei Wochen der Wahrheit
Enttäuschung pur bei Niners-Kapitän Kaza Kajami-Keane während des Spieles am vergangenen Freitag gegen Würzburg. Am Dienstag in Litauen wird er verletzt fehlen.
Nachdem sich der Geschäftsführer klar hinter Trainer und Team gestellt hatte, gab es eine Nicht-Leistung gegen Würzburg. Eine kommentierende Analyse zu einer Situation, die bedenklicher ist als vor einem Jahr.
Thomas Reibetanz
13.12.2025
4 min.
„Ich kenne es ja nicht anders“: Wie eine 16-Jährige mit ihrem schwerbehinderten Bruder umgeht
Carina Czok mit ihrem Bruder Toni.
„Leser helfen“ in Glauchau: Die Familie von Tony hat einen aufwendigen und schweren Alltag. In den ist auch seine 16-jährige Schwester eingebunden. Doch sie hat ihre eigene Strategie.
Stefan Stolp
10:41 Uhr
1 min.
Bilder des Tages vom 15.12.2025
 7 Bilder
Winterlicher Sonnenaufgang über der Wümme
Mehr Artikel