Mit Kater Udo zum Weihnachtsbaum-Kauf in Reichenbach

Es gibt viele Möglichkeiten zu einem Weihnachtsbaum zu kommen. Wer sein Schmuckstück aus heimischen Wäldern in die gute Stube holen wollte, hatte dazu am Wochenende in Reichenbach und Umgebung gleich mehrfach Gelegenheit.

Corinna Lange aus Reichenbach hatte sich ihren Wunschbaum, den sie kurz zuvor am Joppenberg geschnitten hatte, schon unter den Arm geklemmt. Auf dem Weg zum nur wenige hundert Meter entfernten Zuhause verschwand Kater Udo, der sie begleitete, im Nachbargarten hinter einem Zaun. „Er hat Angst vor Autos, berichtet Corinna Lange. Aber sonst...