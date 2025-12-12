MENÜ
  • Mit Mütterberatungsstelle und Charme: Der neue Kleingeraer Kittelschürzen-Kalender ist da

Marcel Stephan (rechts) und Jens Färber sind die Gesichter hinter dem DDR-Kalenderprojekt.
Marcel Stephan (rechts) und Jens Färber sind die Gesichter hinter dem DDR-Kalenderprojekt. Bild: Gerd Möckel
DDR-Platte im Juli – das Set dafür wurde auf dem Greizer Zaschberg in Szene gesetzt.
DDR-Platte im Juli – das Set dafür wurde auf dem Greizer Zaschberg in Szene gesetzt. Bild: Jens Lorenz
Abstecher ins Museum „Flugwelt Altenburg“ im Oktober – Marcel Stephan mit seinem „Toni“ am DDR-Hubschrauber.
Abstecher ins Museum „Flugwelt Altenburg“ im Oktober – Marcel Stephan mit seinem „Toni“ am DDR-Hubschrauber. Bild: Jens Lorenz
Blick in den Mai: Ich wollte doch nur angeln.
Blick in den Mai: Ich wollte doch nur angeln. Bild: Jens Lorenz
Die Zylinderkopfdichtung des Polo war hinüber - für Kfz-Meister Marcel Stephan sind solche Reparaturen Alltag, der Kalender ist Kür.
Die Zylinderkopfdichtung des Polo war hinüber - für Kfz-Meister Marcel Stephan sind solche Reparaturen Alltag, der Kalender ist Kür. Bild: Gerd Möckel
Blick in den November: Mütterberatung mit Schwester Agnes im Rittergut Kleingera.
Blick in den November: Mütterberatung mit Schwester Agnes im Rittergut Kleingera. Bild: Jens Lorenz
Weihnachts-Stillleben im Dezember - fotografiert in einer Ski-Hütte auf dem Aschberg.
Weihnachts-Stillleben im Dezember - fotografiert in einer Ski-Hütte auf dem Aschberg. Bild: Jens Lorenz
Der Mai: Die „Stars“ in Herbert Roth-Optik.
Der Mai: Die „Stars“ in Herbert Roth-Optik. Bild: Jens Lorenz
So sieht das aus, wenn die Kalender-Köpfe Spaß haben und ihnen dabei der Schalk im Nacken sitzt.
So sieht das aus, wenn die Kalender-Köpfe Spaß haben und ihnen dabei der Schalk im Nacken sitzt. Bild: Gerd Möckel
Reichenbach
Mit Mütterberatungsstelle und Charme: Der neue Kleingeraer Kittelschürzen-Kalender ist da
Redakteur
Von Gerd Möckel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Kfz-Werkstatt von Marcel Stephan ist frische Bücktischware eingetroffen. Lange wird der Balsam für Ossi-Seelen dort nicht liegen.

Seit ein paar Jahren ist der Kleingeraer Kittelschürzen-Kalender ein Verkaufsschlager. Was nicht nur an der überschaubaren Auflage von 444 Stück liegt. Auch die von Kfz-Meister Marcel Stephan und Jens Färber herausgebrachten „Alltagsbilder 2026“ holen auf einzigartige Weise DDR-Technik und DDR-Alltag ins Heute – die stets mit...
