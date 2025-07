Mittsommernacht im Freizeitpark Plohn: Laser malen Märchen in den Himmel

Zur zweiten Mystischen Mittsommernacht am Samstag im Freizeitpark Plohn haben 3500 Gäste eine ganze Menge erleben können. Gemütlich ging es bei Musik am Lagerfeuer zu, spektakulär zu später Stunde. In Kürze folgt die nächste Runde.

„Was macht das Rumpelstilzchen da oben?“ fragt die kleine Johanna ihre Mutter und macht große Augen. „Sowas hat sie noch nie gesehen“, sagt Melanie Seidel. „Ich auch nicht.“ Die Seidels schauen oft Märchen. Aber nie ohne Fernseher. „Wir wussten nicht, was uns hier erwartet. Wie eine Märchen-Lasershow aussehen könnte. Deshalb... „Was macht das Rumpelstilzchen da oben?“ fragt die kleine Johanna ihre Mutter und macht große Augen. „Sowas hat sie noch nie gesehen“, sagt Melanie Seidel. „Ich auch nicht.“ Die Seidels schauen oft Märchen. Aber nie ohne Fernseher. „Wir wussten nicht, was uns hier erwartet. Wie eine Märchen-Lasershow aussehen könnte. Deshalb...