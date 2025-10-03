Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zwei schwere Unfälle mit Motorradfahrern meldet die Polizei.
Zwei schwere Unfälle mit Motorradfahrern meldet die Polizei. Bild: Symbolbild: Benjamin Nolte/Stockadobe
Zwei schwere Unfälle mit Motorradfahrern meldet die Polizei.
Zwei schwere Unfälle mit Motorradfahrern meldet die Polizei. Bild: Symbolbild: Benjamin Nolte/Stockadobe
Reichenbach
Motorradfahrer bei zwei Unfällen am Donnerstag im Vogtland schwer verletzt
Redakteur
Von Gerd Betka
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Auto-Fahrerin missachtete beim Abbiegen Richtung Netzschkau die Vorfahrt. Bei Neumark stürzte der Fahrer einer Cross-Maschine.

Zwei Unfälle, bei denen Motorradfahrer schwer verletzt wurden, haben sich am Donnerstag ereignet. Gegen 13 Uhr wollte eine 66-jährige mit ihrem VW von der Limbacher Straße nach links auf die Staatsstraße 299 Richtung Netzschkau abbiegen. Dabei übersah sie laut Polizei einen vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Es kam zur Kollision. Der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.10.2025
1 min.
Unfall im Vogtland: Mopedfahrer wird schwer verletzt
In Netzschkau hat sich ein Unfall ereignet.
In Netzschkau kollidierte ein VW mit einer Simson. Laut Polizei hatte die Autofahrerin Schuld.
Cornelia Henze
05.10.2025
3 min.
Ultramarathon „Last Soul Ultra“: Selbst André Schürrle wurde es irgendwann zu viel
Rennen, bis es nicht mehr geht. Tagelang sind einige Teilnehmer des "Last Soul Ultra" unterwegs. Hier noch gutgelaunt kurz nach dem Start.
Seit Freitag läuft in Nordrhein-Westfalen ein Rennen, das einfach nicht enden will. Zwei Läufer sind noch dabei - und einer davon will einen unfassbaren Rekord knacken.
Erik Kiwitter
06.10.2025
7 min.
Krankmeldung: Was ist erlaubt und was nicht?
Was fehlt ihnen denn? Arbeitgeber haben zwar grundsätzlich keinen Anspruch auf Mitteilung von Diagnosen oder Symptomen, dürfen aber ohne Gründe die Vorlage eines ärztlichen Attests verlangen.
Ob Grippe oder Burn-out: Dann muss man sich krankmelden, zeitnah und formgerecht. Rechte, Pflichten und Fettnäpfchen rund um die Krankmeldung.
Bernadette Winter, dpa
06.10.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 05.10.2025
 3 Bilder
Teilnehmer des Schweigemarschs "Mach Dich auf für Menschlichkeit!" gehen mit Kerzen auf der Ludwigsstraße in München.
05.10.2025
4 min.
Hunderte Menschen stehen Schlange: So sucht Werdau nach dem richtigen Stammzellenspender
Jürgen Klimke und Janine Möckel ließen sich schon am Vormittag als Spender registrieren.
Karolin Sobe hat Leukämie. Die Hilfsbereitschaft der Werdauer, sich am Samstag an einer Registrierungsaktion für Stammzellenspender beteiligten, beeindruckte sogar langjährige Helfer.
Torsten Piontkowski
12:25 Uhr
1 min.
Netzschkau: Motorradfahrer schwer verletzt - Unfallverursacher flüchtet
Die Polizei sucht nach einem flüchtigen Unfallverursacher.
Der Pkw-Fahrer missachtete beim Abbiegen von der Stoppbachtalstraße Richtung Greiz die Vorfahrt. Nach dem Zusammenstoß machte er sich einfach davon.
Gerd Betka
Mehr Artikel