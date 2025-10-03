Motorradfahrer bei zwei Unfällen am Donnerstag im Vogtland schwer verletzt

Eine Auto-Fahrerin missachtete beim Abbiegen Richtung Netzschkau die Vorfahrt. Bei Neumark stürzte der Fahrer einer Cross-Maschine.

Zwei Unfälle, bei denen Motorradfahrer schwer verletzt wurden, haben sich am Donnerstag ereignet. Gegen 13 Uhr wollte eine 66-jährige mit ihrem VW von der Limbacher Straße nach links auf die Staatsstraße 299 Richtung Netzschkau abbiegen. Dabei übersah sie laut Polizei einen vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Es kam zur Kollision. Der...