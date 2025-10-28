Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Foto vom beschädigten Motorrad bei der Unfallaufnahme.
Foto vom beschädigten Motorrad bei der Unfallaufnahme. Bild: Polizeidirektion Zwickau
Reichenbach
Motorradfahrer schwer verletzt: Unfallflucht im Vogtland ist Thema bei „Kripo live“
Redakteur
Von Gerd Betka
Ein Pkw-Fahrer missachtete am 4. Oktober beim Abbiegen von der Stoppbachtalstraße Richtung Greiz die Vorfahrt. Gesucht wird ein VW Golf 5, 6 oder Variant mit Schäden am rechten Rücklicht.

Nach der Unfallflucht vom 4. Oktober auf der Göltzschtalstraße bei Netzschkau hat die Polizei jetzt bei „Kripo live“ im MDR-Fernsehen nach dem Verursacher gesucht, der einen Motorradfahrer schwer verletzt zurückließ.
Mehr Artikel