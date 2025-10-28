Motorradfahrer schwer verletzt: Unfallflucht im Vogtland ist Thema bei „Kripo live“

Reichenbach
Ein Pkw-Fahrer missachtete am 4. Oktober beim Abbiegen von der Stoppbachtalstraße Richtung Greiz die Vorfahrt. Gesucht wird ein VW Golf 5, 6 oder Variant mit Schäden am rechten Rücklicht.
Nach der Unfallflucht vom 4. Oktober auf der Göltzschtalstraße bei Netzschkau hat die Polizei jetzt bei „Kripo live“ im MDR-Fernsehen nach dem Verursacher gesucht, der einen Motorradfahrer schwer verletzt zurückließ.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.