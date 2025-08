Münchner Astrophysikerin entdeckt Naturparadies im Vogtland: „Ihr habt es so schön hier, coole Geschichte“

Eine Wissenschaftlerin fährt für eine Rast von der A 72 ab. An Käppels Teichen ist sie sofort umringt. Weil sie ihre Katze um den Hals trägt - und Kindern rät, ihrem Beispiel zu folgen.

Käppels Teiche in Mühlwand sind längst kein Geheimtipp mehr. Entspannung pur bei einem Imbiss, Gondeln mit den Flößen, Lagerfeuer-Romantik an den Floßhütten, Naturpädagogik am Amphibienteich - das und noch viel mehr hat sich herumgesprochen. Für Astrophysikerin Silona Wilke ist es eine Entdeckung.