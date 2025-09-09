Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Musikschule Vogtland in Reichenbach bietet auch wieder Kurse für den Musikgarten an.
Die Musikschule Vogtland in Reichenbach bietet auch wieder Kurse für den Musikgarten an. Bild: Carsten Steps
Reichenbach
Musikalische Früherziehung: Diese Kurse bietet die Reichenbacher Musikschule
Von Jakob Nützler
An der Reichenbacher Musikschule gibt es wieder Kurse für die Kleinsten: den Musikgarten ab 18 Monaten, für Ältere die Musikalische Früherziehung.

Reichenbach.

Eltern können ihre Kinder wieder für die frühmusikalischen Kurse der Musikschule Vogtland in Reichenbach anmelden, teilt Musikschulleiter Urs Hufenbach mit. Das Angebot reicht vom Musikgarten ab etwa 18 Monaten – gemeinsam mit einer erwachsenen Bezugsperson – bis zur Musikalischen Früherziehung ab drei Jahren. Im Musikgarten stehen Gesang, Tanz, Bewegung sowie klangliche Spiele im Mittelpunkt, während in der Früherziehung rhythmische Sprachspiele, Orff-Instrumente und das Kennenlernen von Instrumenten spielerisch verbunden werden. Anmeldungen für die wöchentlich stattfindenden Kurse sind über Online-Formulare auf www.musikschule-vogtland.de möglich. Weitere Infos bei der Musikschulverwaltung unter Ruf 03765 13153. (nütz)

