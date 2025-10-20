Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Reichenbach
  • |

  • Musiker-Duo aus dem Vogtland fiebert Auftritt beim MDR-Jump-Hörerkonzert mit Johannes Oerding entgegen

Pascal Fläschendräger und Pascal Meyer (r.) aus Reichenbach treten am Dienstag im Vorprogramm beim MDR-Jump-Hörerkonzert mit Johannes Oerding im Kloster Anrode in Thüringen auf.
Pascal Fläschendräger und Pascal Meyer (r.) aus Reichenbach treten am Dienstag im Vorprogramm beim MDR-Jump-Hörerkonzert mit Johannes Oerding im Kloster Anrode in Thüringen auf. Bild: Gerd Betka
Pascal Fläschendräger und Pascal Meyer (r.) aus Reichenbach treten am Dienstag im Vorprogramm beim MDR-Jump-Hörerkonzert mit Johannes Oerding im Kloster Anrode in Thüringen auf.
Pascal Fläschendräger und Pascal Meyer (r.) aus Reichenbach treten am Dienstag im Vorprogramm beim MDR-Jump-Hörerkonzert mit Johannes Oerding im Kloster Anrode in Thüringen auf. Bild: Gerd Betka
Reichenbach
Musiker-Duo aus dem Vogtland fiebert Auftritt beim MDR-Jump-Hörerkonzert mit Johannes Oerding entgegen
Redakteur
Von Gerd Betka
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Pascal Meyer und Pascal Fläschendräger stehen am Dienstag im Kloster Anrode auf der Bühne bei einem ganz besonderen Konzert. Für die beiden geht damit ein kleiner Traum in Erfüllung.

Dieser Dienstag ist für zwei Rock- und Popmusiker aus dem Vogtland ein ganz besonderer Tag. Pascal Meyer (26) und Pascal Fläschendräger (29) treten als Support bei „Bands for Friends“ mit Johannes Oerding aus der ersten Garde der deutschen Popsänger und Liedermacher auf. MDR Jump lädt zu diesem exklusiven Konzert 300 Hörer ins Kloster...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.10.2025
4 min.
„Eine Schande für unseren Ort“ – Einstiger Schuldirektor kämpft gegen Missstand im Erzgebirge
Siegfried Meßner will sich nicht damit abfinden, dass das Bachgeländer in seinem Heimatort Steinbach weiter vor sich hin rostet.
Steinbach ist einst zum schönsten Dorf Sachsens gekürt worden. Seitdem sind rund 30 Jahre vergangen und haben ihre Spuren im Ort hinterlassen. Besonders am Dorfbach entlang.
Kjell Riedel
22.10.2025
2 min.
OpenAI bettet ChatGPT in Web-Nutzung ein - eigener Browser
Mit einem eigenen Browser will OpenAI ChatGPT stärker bei der Nutzung von Websites etablieren. (Archivbild)
Internet-Nutzer steuern Websites tagtäglich über Browser-Software wie Chrome oder Safari an. Beim Konkurrenz-Programm Atlas von OpenAI soll der Chatbot ChatGPT ein ständiger Begleiter sein.
15:30 Uhr
2 min.
Junge Fotografen aus Reichenbach stellen ihren Familienkalender für 2026 vor
Mitglieder der Foto-AG sind in der Stadt unterwegs und verteilen ihren Kalender für 2026.
19 Mädchen und Jungen des Goethe-Gymnasiums haben ihren Blick für das Besondere geschärft. Falk Herrmann aus Jocketa leitet die AG seit 15 Jahren.
Gerd Betka
30.09.2025
3 min.
100 Jahre Wasserturm und vieles mehr: Das bietet der Heimatkalender 2026 für Reichenbach und Umgebung
Wolfgang Viebahn mit dem druckfrischen Heimatkalender 2026 für Reichenbach und Umgebung.
Vom Vulkan bei Hauptmannsgrün bis zu einer Guinness-Rekord-Pyramide spannt sich der Bogen auf 208 Seiten. Dazu gesellen sich Jubiläen, Personen, Mundart, Kindermund und Gedichte.
Gerd Betka
20.10.2025
2 min.
Mehrere Interessenten wollen Chemnitzer Ratskeller wiederbeleben
Der Chemnitzer Ratskeller gilt als einer der schönsten in Deutschland.
Seit vielen Jahren liegt im Herzen der Stadt ein Traditionslokal im Dornröschenschlaf. Das Rathaus sucht nach potenziellen Betreibern. Mit Erfolg?
Michael Müller
22.10.2025
5 min.
"Der Nachbar": So liest sich Fitzeks neuer Psychothriller
Mit "Der Nachbar" erscheint nun der neue Psychothriller von Sebastian Fitzek.
Ein Nachbar, der immer hilft? Klingt erst mal gut. Doch in Sebastian Fitzeks neuem Psychothriller wird die Fürsorge schnell zur Bedrohung. Wie ist der Bestseller-Autor selbst als Nachbar drauf?
Sabrina Szameitat, dpa
Mehr Artikel