Musiker-Duo aus dem Vogtland fiebert Auftritt beim MDR-Jump-Hörerkonzert mit Johannes Oerding entgegen

Reichenbach
Pascal Meyer und Pascal Fläschendräger stehen am Dienstag im Kloster Anrode auf der Bühne bei einem ganz besonderen Konzert. Für die beiden geht damit ein kleiner Traum in Erfüllung.
Dieser Dienstag ist für zwei Rock- und Popmusiker aus dem Vogtland ein ganz besonderer Tag. Pascal Meyer (26) und Pascal Fläschendräger (29) treten als Support bei „Bands for Friends“ mit Johannes Oerding aus der ersten Garde der deutschen Popsänger und Liedermacher auf. MDR Jump lädt zu diesem exklusiven Konzert 300 Hörer ins Kloster...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.