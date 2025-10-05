Mylau: Aktuelle Vereinsliste soll bessere Vernetzung ermöglichen

Zehn Vereine haben am jüngsten Treffen mit dem Ortsvorsteher teilgenommen. Anfang 2026 soll es um konkrete Projekte gehen.

Zum Treffen der Vereine von Mylau hatte Ende September Ortsvorsteher Thomas Schröder (Gewerbeverein Mylau) eingeladen. Mitglieder von zehn Vereinen nahmen am Treff im Gelände der Feuerwehr teil und nutzten die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen, Erfahrungen auszutauschen und Vorhaben zu besprechen.