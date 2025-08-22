Mylauer Schüler haben eine Woche schulfrei - weil sie in Italien Geschichte schreiben können

Sie haben sich in historische Gewänder geschmissen und einen Videoclip produziert. „Nun heißt es Daumen drücken.“

Sonntagabend startet vor dem Mylauer Futurum-Gymnasium ein Reisebus nach Italien. An Bord 22 Mylauer Siebtklässler, Lehrer, Eltern. Ziel der einwöchigen Tour ist Montecarlo. In der toskanischen Gemeinde steigt ein paar Tage später die Preisgala für einen Wettbewerb der Partnerstädte Montecarlo, Mylau, Althen-des-Paluds in Frankreich und...