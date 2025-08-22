Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Reichenbach
  • |

  • Mylauer Schüler haben eine Woche schulfrei - weil sie in Italien Geschichte schreiben können

Gute Laune bei den Probenarbeiten auf Burg Mylau im Juni.
Gute Laune bei den Probenarbeiten auf Burg Mylau im Juni. Bild: Gerd Möckel
Gute Laune bei den Probenarbeiten auf Burg Mylau im Juni.
Gute Laune bei den Probenarbeiten auf Burg Mylau im Juni. Bild: Gerd Möckel
Reichenbach
Mylauer Schüler haben eine Woche schulfrei - weil sie in Italien Geschichte schreiben können
Redakteur
Von Gerd Möckel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sie haben sich in historische Gewänder geschmissen und einen Videoclip produziert. „Nun heißt es Daumen drücken.“

Sonntagabend startet vor dem Mylauer Futurum-Gymnasium ein Reisebus nach Italien. An Bord 22 Mylauer Siebtklässler, Lehrer, Eltern. Ziel der einwöchigen Tour ist Montecarlo. In der toskanischen Gemeinde steigt ein paar Tage später die Preisgala für einen Wettbewerb der Partnerstädte Montecarlo, Mylau, Althen-des-Paluds in Frankreich und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:31 Uhr
2 min.
Verwechslung: Wontorra wünscht Kollegin schnelles Abhaken
Moderatorin Laura Wontorra.
Die Sky-Journalistin Katharina Kleinfeldt verwechselt nach der Partie einen Spieler, der zuvor sein Trikot getauscht hatte. TV-Moderatorin Laura Wontorra zeigt Verständnis.
08:01 Uhr
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
20:29 Uhr
2 min.
BVB löst Vertrag mit freigestelltem Mislintat endgültig auf
Borussia Dortmund trennt sich wieder von seinem Kaderplaner Sven Mislintat.
Nach anhaltenden internen Querelen greift Borussia Dortmund durch. Der Kaderplaner muss den Verein verlassen. Nun ist der Vertrag mit Sven Mislintat endgültig aufgelöst worden.
11.06.2025
5 min.
Kaiser-Mania auf der Burg Mylau: Mit diesem Song wollen vogtländische Schüler international durchstarten
Beschwingt und kostümiert zur Song-Probe hinauf zur Burg Mylau: Elisabeth Kalea Reus (rechts) und Jette Söllner.
Schulen in Italien, Frankreich, Tschechien und Deutschland liefern sich einen Wettbewerb. Das Futurum Mylau dreht dafür einen Video-Clip - und zeigt, wie „mega cool“ Geschichte sein kann.
Gerd Möckel
23.06.2025
2 min.
Video-Dreh in Mylau: So rocken Schüler die Burg
Burg-Song, Klappe, Aufnahme läuft. Die Mylauer Schüler mit Filmer Louis Pampel aus Neumark.
Für einen internationalen Wettbewerb schmeißen sich Futurum-Schüler in historische Gewänder - und nehmen einen selbstgeschriebenen Song auf.
Gerd Möckel
17:53 Uhr
3 min.
Großeinsatz der Polizei in Plauen: Minderjährige Person soll „schwere staatsgefährdende Gewalttat“ vorbereitet haben
Update
Maskierte Polizisten sperrten die Moritzstraße in Plauen ab.
Die Polizei hat Montagfrüh Teile eines Wohngebietes sowie die B 92 in Plauen abgeriegelt. Inzwischen gibt es erste Erkenntnisse zu den Hintergründen des Einsatzes.
Jonas Patzwaldt und Claudia Bodenschatz
Mehr Artikel