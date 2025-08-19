Mylauer Stadtkirche als Beispiel für gebauten Glauben

In der Reihe „Wort & Wein“ geht es am 20. August um Symbole und Motive in der Christlichen Architektur.
Symbole und Motive in der Christlichen Architektur lautet das Thema der August-Veranstaltung der Reihe „Wort & Wein“ an diesem Mittwoch, 20. August, in der Mylauer Stadtkirche, Heubnerring 2. Diese Kirche, die in den vergangenen Jahren aufwendig restauriert wurde, bietet mit ihren in Stein und Holz gearbeiteten Ornamenten und auf Flächen gemalten Motiven selbst zahlreiche Beispiele dafür, dass diese, wie auch der Bau selbst, eine Botschaft vermitteln wollen: Architektur als gebauter Glaube. Darüber referieren wird am Mittwoch ab 19.30 Uhr als Mit-Bauherr der Kirche der Pfarrer im Ruhestand Gotthold Lange. Im Anschluss an seinen Vortrag steht ein gemeinsamer Imbiss bereit, wie Pfarrerin Susanne Hulek ankündigt, die über ihre E-Mail-Adresse susanne.hulek@evlks auch Mitfahrgelegenheiten vermittelt. (mib)