MZ-Fahrer in Reichenbach auf Ölspur ausgerutscht

Reichenbach
Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich. Was die Ursache war.
Bei einem Verkehrsunfall in Reichenbach hat ein Motorradfahrer Verletzungen erlitten. Das hat die Polizei berichtet. Der 73-jährige Motorradfahrer ist am Donnerstag, 4. September, gegen 13.30 Uhr auf der Straße Am Windrad gestürzt. Bei dem Sturz hat er sich die leichten Verletzungen zugezogen. Laut der Mitteilung von der Polizei rutschte der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.