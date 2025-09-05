Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Motorradfahrer wurde in Reichenbach verletzt.
Ein Motorradfahrer wurde in Reichenbach verletzt. Bild: Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa
Ein Motorradfahrer wurde in Reichenbach verletzt.
Ein Motorradfahrer wurde in Reichenbach verletzt. Bild: Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa
Reichenbach
MZ-Fahrer in Reichenbach auf Ölspur ausgerutscht
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich. Was die Ursache war.

Bei einem Verkehrsunfall in Reichenbach hat ein Motorradfahrer Verletzungen erlitten. Das hat die Polizei berichtet. Der 73-jährige Motorradfahrer ist am Donnerstag, 4. September, gegen 13.30 Uhr auf der Straße Am Windrad gestürzt. Bei dem Sturz hat er sich die leichten Verletzungen zugezogen. Laut der Mitteilung von der Polizei rutschte der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
04.09.2025
1 min.
Auto fährt 60-jährige Radlerin in Plauen an
Bei einem Unfall in Plauen wurde eine 60-Jährige verletzt.
Die Radfahrerin mussten aufgrund ihrer erlittenen Verletzungen ins Krankenhaus. Wie es dazu gekommen ist.
Lutz Kirchner
06.09.2025
3 min.
Stadtfest Penig: Die Bilder vom Samstag und Freitag
 13 Bilder
Mittendrin beim Stadtfest Penig auch als Moderator: Bürgermeister André Wolf.
In Penig hat am Freitagabend das Stadtfest begonnen. Am Samstag ging es heiter weiter. Stargast am Abend ist Anna-Carina Woitschack.
Falk Bernhardt
10:06 Uhr
2 min.
Berichte: Japans Regierungschef zu Rücktritt bereit
Die Koalition von Japans Regierungschef Ishiba hat in beiden Parlamentskammern keine Mehrheit mehr. (Archivbild)
Japans Regierungspartei LDP verlor im Juli die Mehrheit im Parlament. Nun gibt es Rufe nach einer Neuwahl des Parteivorsitzes. Partei- und Regierungschef Ishiba sieht sich laut Medien unter Zugzwang.
01.09.2025
1 min.
Auto stößt in Plauen mit 25-jähriger Mopedfahrerin zusammen
Bei einem Unfall in Plauen ist eine Mopedfahrerin verletzt worden.
Was die Ursache für den Verkehrsunfall war.
Lutz Kirchner
10:24 Uhr
2 min.
Aus Psychiatrie in Bayern geflohener Amokläufer gefasst
Der 34-Jährige war nach einem genehmigten Ausgang nicht mehr zurückgekehrt. (Symbolbild)
Er bekam Ausgang und tauchte dann ab. Nun ist die Flucht des Amokläufers von Ansbach aus der Psychiatrie beendet. Die Polizei nahm den 34-Jährigen fest.
Mehr Artikel