Nach Brand einer Papiertonne: Polizei sucht Brandstifter im Vogtland

Die Polizei sucht einen Feuerteufel in Reichenbach, der Papier in einer Mülltonne angezündet hatte. Feuerwehr wurde nachts zum Löscheinsatz gerufen.

In der Nacht zum Samstag haben Unbekannte in Reichenbach eine Mülltonne in Brand gesetzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, um die Täter dingfest zu machen. Es ist nur den Feuerwehrleuten zu verdanken, dass sich der Brand nicht ausweitete.