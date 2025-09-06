Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Reichenbacher Feuerwehr löschte den Brand in der Papiertonne.
Die Reichenbacher Feuerwehr löschte den Brand in der Papiertonne. Bild: Marijan Murat/dpa
Die Reichenbacher Feuerwehr löschte den Brand in der Papiertonne.
Die Reichenbacher Feuerwehr löschte den Brand in der Papiertonne. Bild: Marijan Murat/dpa
Reichenbach
Nach Brand einer Papiertonne: Polizei sucht Brandstifter im Vogtland
Von Daniela Hommel-Kreißl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Polizei sucht einen Feuerteufel in Reichenbach, der Papier in einer Mülltonne angezündet hatte. Feuerwehr wurde nachts zum Löscheinsatz gerufen.

In der Nacht zum Samstag haben Unbekannte in Reichenbach eine Mülltonne in Brand gesetzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, um die Täter dingfest zu machen. Es ist nur den Feuerwehrleuten zu verdanken, dass sich der Brand nicht ausweitete.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
19:05 Uhr
1 min.
Spätes Tor: Tunesien macht WM-Teilnahme perfekt
Mohamed Ali Ben Romdhane (l) machte Tunesiens WM-Teilnahme perfekt.
Tunesien jubelt: Ein Tor in der Nachspielzeit sichert dem Team die Teilnahme an der Fußball-WM 2026 – zum siebten Mal in der Geschichte des Landes.
06.09.2025
1 min.
Vermisster 41-Jähriger aus dem Vogtland wieder da
Die Polizei im Vogtland suchte nach einem vermissten Mann aus Schneckengrün.
Die Polizei suchte seit Freitagabend den als vermisst gemeldeten Michael B. aus Rosenbach. Nun tauchte er wieder auf.
Daniela Hommel-Kreißl
19:05 Uhr
5 min.
Wieder Krise in Paris: Diese Folgen hat der Regierungssturz
Nicht nur für den Premier auch für Macron ist es eine Schlappe. (Archivbild)
Der Schuss ging nach hinten los: Statt Rückenwind für ihren Sparhaushalt zu bekommen, steht Frankreichs Regierung vor dem Aus. Was heißt das für das verschuldete Land und seine Partner?
den dpa-Korrespondentinnen und -Korrespondenten
31.08.2025
1 min.
Feuerwehr löscht in Auerbach brennendes Auto - Polizei sucht Hinweise zur Brandursache
Die Wehren aus Auerbach und Rebesgrün löschten den Autobrand.
In der Nacht zu Sonntag wurden die Einsatzkräfte an eine Lagerhalle gerufen. Dort stand ein Auto in Flammen.
Gerd Möckel
07.09.2025
5 min.
Maite Kelly macht ihre Fans im Vogtland glücklich
Maite Kelly ans Publikum: „Ich gehöre zu euch mit all meinen Kurven.“
Fast zwei Stunden nonstop: Maite Kelly gab am Freitag ein mitreißendes Konzert im Naturtheater Bad Elster. Mittendrin: Jasmin Sattler (9), ihr größter Fan aus Klingenthal. „Freie Presse“ hat sie beim Konzert begleitet.
Eckhard Sommer
Mehr Artikel