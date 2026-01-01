Nach dem Aus für’s Reichenbacher Kinderkaufhaus: Haben die Veranstaltungen überlebt?

Reichenbach
Seit April 2024 hatte sich das ehemalige Kinderkaufhaus zu einem Veranstaltungsmagneten entwickelt. August 2025 war die Einrichtung wieder dicht. Gibt es Häkel-Café und Co. immer noch?
Vier Monate nach dem Aus für das Veranstaltungszentrum im Erdgeschoss des ehemaligen Reichenbacher Kinderkaufhauses hält der Belebungseffekt für die Stadt offenbar immer noch an. So schätzt man es im Rathaus ein. Die meisten Veranstaltungen und Gruppen, die sich entwickelt hatten, gebe es nach wie vor. „In der Bibliothek findet sehr...
