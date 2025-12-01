Nach Eichenwald-Rodung: Wie Reichenbacher Schüler die Lücke im Stadtwald geschlossen haben

Im Zuge des Stromleitungsbaus nach Zwickau ist viel Wald gefallen. Bei der Kompensations-Pflanzung hatte der Revierförster fleißige Helfer.

Die neue, 17,5 Kilometer lange 110 Kilovolt-Leitung zwischen Reichenbach und Oberplanitz soll noch diesen Monat ans Netz gehen. Für Bau und Betrieb der Trasse wurde viel Wald gerodet. Auf Reichenbacher Flur auf einem halben Hektar ein mehr als 100 Jahre alter Eichenbestand des Stadtwalds.