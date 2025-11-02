Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Alexander, Franziska, Cristina, Mikael und Cindy Repschläger (von links) beim Sammeln.
Alexander, Franziska, Cristina, Mikael und Cindy Repschläger (von links) beim Sammeln. Bild: Sylvia Dienel
Reichenbach
Nach gruseligem Saisonfinale im Freizeitpark Plohn: Run auf 17 Tonnen Kürbisse
Von Sylvia Dienel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zur letzten Gruselparty des Jahres hat der Freizeitpark Plohn gewaltigen Zulauf erlebt. Beim großen Kürbis-Abräumen ließen Besucher am Samstag nur wenig Deko-Gemüse liegen.

Die einen tragen sie in der Hand oder unter den Armen. Andere lassen schleppen. Cindy Repschläger und vier ihrer fünf Kinder erschienen am Samstag im Freizeitpark Plohn zum Aufräumen und füllten die Ablage im Kinderwagen von Klein-Mikael. Alles muss raus, hieß das Motto diesmal. Gemeint waren Halloween-Kürbisse. Davon hatten Mitarbeiter...
