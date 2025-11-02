Nach gruseligem Saisonfinale im Freizeitpark Plohn: Run auf 17 Tonnen Kürbisse

Zur letzten Gruselparty des Jahres hat der Freizeitpark Plohn gewaltigen Zulauf erlebt. Beim großen Kürbis-Abräumen ließen Besucher am Samstag nur wenig Deko-Gemüse liegen.

Die einen tragen sie in der Hand oder unter den Armen. Andere lassen schleppen. Cindy Repschläger und vier ihrer fünf Kinder erschienen am Samstag im Freizeitpark Plohn zum Aufräumen und füllten die Ablage im Kinderwagen von Klein-Mikael. Alles muss raus, hieß das Motto diesmal. Gemeint waren Halloween-Kürbisse. Davon hatten Mitarbeiter...