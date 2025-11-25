Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
A 72-Abfahrt Reichenbach – wegen der Sperrung mussten alle Abbieger zurück auf die A 72.
A 72-Abfahrt Reichenbach – wegen der Sperrung mussten alle Abbieger zurück auf die A 72.
Reichenbach
Nach lautem Knall auf der A 72: Auto geht an Abfahrt Reichenbach in Flammen auf
Redakteur
Von Gerd Möckel
An der Autobahnauffahrt Reichenbach kam es am Morgen zu Stau - viele Autofahrer mussten wieder auf die A 72 zurück.

Ein Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Abschleppdienst hat am Dienstagmorgen zur Sperrung der A 72-Auffahrt Reichenbach geführt. Viele Autobahnnutzer bogen dennoch zur Abfahrt ab – und mussten via Auffahrt nach Hof zurück auf die A 72.
