Nach lautem Knall auf der A 72: Auto geht an Abfahrt Reichenbach in Flammen auf

Reichenbach
An der Autobahnauffahrt Reichenbach kam es am Morgen zu Stau - viele Autofahrer mussten wieder auf die A 72 zurück.
Ein Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Abschleppdienst hat am Dienstagmorgen zur Sperrung der A 72-Auffahrt Reichenbach geführt. Viele Autobahnnutzer bogen dennoch zur Abfahrt ab – und mussten via Auffahrt nach Hof zurück auf die A 72.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.