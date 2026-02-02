MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Alle Fahrzeuge, die mehr als 3,5 Tonnen wiegen, müssen weite Umfahrungen in Kauf nehmen.
Alle Fahrzeuge, die mehr als 3,5 Tonnen wiegen, müssen weite Umfahrungen in Kauf nehmen. Bild: Silvia Kölbel/Archiv
Alle Fahrzeuge, die mehr als 3,5 Tonnen wiegen, müssen weite Umfahrungen in Kauf nehmen.
Alle Fahrzeuge, die mehr als 3,5 Tonnen wiegen, müssen weite Umfahrungen in Kauf nehmen. Bild: Silvia Kölbel/Archiv
Reichenbach
Nadelöhr Brücke : Was eine Stadt im Vogtland als nächstes vorhat
Redakteur
Von Gunter Niehus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die marode Brücke im Lengenfelder Ortsteil Weißensand sorgt weiter für Diskussionen im Ort. Die Stadt fordert die Reparatur oder einen Neubau. Wie sie das erreichen will.

Der Widerspruch hat nichts gebracht. Aber das hat Lengenfelds Bürgermeister Michael Heuck (BIL) nicht überrascht. „Wie wenden uns jetzt an die nächsthöhere Instanz“, sagte Heuck auf der jüngsten Stadtratssitzung. Seit Mitte Dezember dürfen nur noch Fahrzeuge, die weniger als 3,5 Tonnen wiegen, die zentrale - und marode -Brücke im Herzen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21:46 Uhr
2 min.
Saison-Aus für Hollerbach - Becker kommt zurück
Arbeiteten schon bei Union Berlin zusammen: Urs Fischer (r) und Sheraldo Becker. (Archivbild)
Bittere Nachricht für Mainz 05: Stürmer Hollerbach hat sich schwer verletzt und fällt bis zum Saisonende aus. Doch die Rhein-Hessen überraschen mit einem Last-Minute-Transfer.
15:00 Uhr
1 min.
Simson-Treffen im Vogtland - was nächstes Jahr besser laufen könnte
Das Simson-Treffen zog Gäste aus ganz Deutschland und der Schweiz an.
Die Großveranstaltung in Lengenfeld war für Stadt und Veranstalter ein großer Erfolg. Woran sich trotzdem Kritik entzündete.
Gunter Niehus
16.01.2026
4 min.
Marode Brücke spaltet Vogtlanddorf in zwei Teile: „Jede Fuhre Mist rollt künftig am Markt vorbei“
Alle Fahrzeuge, die mehr als 3,5 Tonnen wiegen, müssen sich eine andere Straße suchen und teils weite Umfahrungen in Kauf nehmen.
Der Zustand der Göltzschbrücke in Weißensand hat sich verschlechtert. Das Bauwerk ist nur noch eingeschränkt befahrbar. Die Folgen für Rettungskräfte, Dienstleister und Landwirtschaft sind dramatisch.
Silvia Kölbel
01.02.2026
4 min.
„Mama geht tanzen“: Warum diese Mütter drei Stunden in Limbach-Oberfrohna ganz unter sich feiern
Anne Driese und Cindy Oehler (v. l.) sind aus Oberlungwitz und Oelsnitz nach Limbach-Oberfrohna gekommen.
Auszeit statt Alltag: Bei „Mama geht tanzen“ feiern Frauen im Kulturkeller Limbach-Oberfrohna entspannt, sicher und zu familienfreundlichen Zeiten.
Ralf Jerke
01.02.2026
4 min.
„Die sind doch alle verrückt“: Die letzten Gäste haben das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen
Antje und Ahad Adakh waren die letzten Gäste, die das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen haben.
Seit kurz nach 11 Uhr am Sonntag ist das Hotel-Hochhaus in der Innenstadt leer. Etwas mehr als 30 Personen sollen die letzte Nacht in dem 26-stöckigen Hochhaus noch verbracht haben. Der Abschied verlief unaufgeregt und fast stoisch normal.
Denise Märkisch
22:00 Uhr
1 min.
Boschstraße in Glauchau: Sanierung am Bahnübergang geplant
Im Jahr 2019 wurde die Boschstraße im Gewerbegebiet verlängert.
Wegen aufgetretener Fahrbahnschäden wird der Bereich des Bahnübergangs saniert
Stefan Stolp
Mehr Artikel