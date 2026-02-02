Nadelöhr Brücke : Was eine Stadt im Vogtland als nächstes vorhat

Die marode Brücke im Lengenfelder Ortsteil Weißensand sorgt weiter für Diskussionen im Ort. Die Stadt fordert die Reparatur oder einen Neubau. Wie sie das erreichen will.

Der Widerspruch hat nichts gebracht. Aber das hat Lengenfelds Bürgermeister Michael Heuck (BIL) nicht überrascht. „Wie wenden uns jetzt an die nächsthöhere Instanz", sagte Heuck auf der jüngsten Stadtratssitzung. Seit Mitte Dezember dürfen nur noch Fahrzeuge, die weniger als 3,5 Tonnen wiegen, die zentrale - und marode -Brücke im Herzen...